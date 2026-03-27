Förstelärare till Vallkärra skola
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en förstelärare till Vallkärra skola med behörighet att undervisa i grundskolan.
I tjänsten kommer du att undervisa i F-3.
Att arbeta som förstelärare, inom grund- och anpassad grundskola i barn- och skolförvaltningen, innebär i första hand att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på den egna arbetsplatsen och i andra hand verksamheten i Lunds kommun. I det löpande utvecklingsarbete på Vallkärra skola arbetar du aktivt tillsammans med övrig skolpersonal för att upprätta och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbetare på vår skola och verkar utifrån att skolan fortsätter utvecklas till en lärande organisation. Du som försteläraren har ett särskilt ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet och driver det tillsammans med andra förstelärare och ledningsgruppen på enheten. Dessutom medverkar du i skolområdets systematiska kvalitetsarbete där du driver arbetet framåt med positivitet och noggrannhet. På Vallkärra skola arbetar vi utifrån effektkedjan och fokuserar på tillgängliga lärmiljöer, differentierad undervisning och att förflytta det kollegiala utvecklingsarbetet till det det kollektiva.
I rollen som förstelärare ingår att bedriva undervisning samt andra uppgifter som hör till läraruppdraget om minst 50 % av arbetstiden.
Som förstelärare har du särskilt ansvar för allmän- och ämnesdidaktisk utveckling med stöd i forskning, samt för skolans/verksamhetens fokusområden kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet.
Som försteläraren har du en nyckelroll i det kollegiala lärandet.
I dialog mellan dig som förstelärare och din skolledare tydliggörs tjänstens innehåll och förutsättningar.
I ditt uppdrag ingår det även mentorskap mot elever i din grupp. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar för din grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmare i deras studieutveckling och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens utveckling genom bl.a. regelbundna utvecklingssamtal.
Du ansvarar för att på ett professionellt sätt planera, genomföra och utvärdera undervisning i åk F-6 utifrån gällande styrdokument, såväl enskilt som i samarbete med andra kollegor och arbetslag. Du kommer ingå i ett arbetslag
Vi söker dig
För att bli aktuell som förstelärare på Vallkärra skola måste du vara legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk F-3. Eftersom vi har klasslärarsystem ser vi gärna att du har en bred ämnesbehörighet. Du ska ha minst fyra års dokumenterad erfarenhet av att arbeta som undervisande lärare och mentor inom skolväsendet. Du har mycket god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och är trygg med att arbeta med olika anpassningar för de elever som har det behovet. Du har även goda kunskaper i och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen och ses som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
För att lyckas i ditt uppdrag som förstelärare behöver du vara trygg, stabil och ha självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer det personliga från det professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Vidare behöver du ha god förmåga att relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt, du lyssnar, kommunicerar och löser uppkomna konflikter konstruktivt. Att skapa och bibehålla goda relationer på arbetsplatsen är något du värderar högt.
Vi söker dig som har förmåga att tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser sakers långsiktiga betydelse och konsekvenser och anpassar dina handlingar därefter. Vi tror även att du som söker förstår de fackmässiga aspekterna av ditt arbete särskilt bra. Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap och utgör en kunskapsresurs för andra. Även goda kunskaper i digitala verktyg är ett krav och du ser detta som en naturlig del av din undervisning..
I denna rekrytering har vi valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Miljön på Vallkärra skola inbjuder till lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra. Tillsammans arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund med tydlig koppling i trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet. Våra ledord på Vallkärra skola är trygghet, glädje och kunskaper. Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med sina erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas. Under läsåret 25/26 har vi startat upp med utvecklingsarbete inom IBIS som är en arbetsmetod utifrån inkluderad beteendestöd i skolan. Detta utvecklingsarbete kommer att fortgå under kommande år.
Du kan uppleva mer av Stångbyområdets pedagogiska arbete genom vår Instagram: @skolomradetstangby
Vill du bli en av oss?
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/305".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132)
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Anna Axelsson, bitr. rektor anna.axelsson@lund.se 046-3594983
