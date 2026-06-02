Förstelärare till lågstadiet
2026-06-02
Stockholm International Academy ligger i Häggvik, Sollentuna, och öppnade 2016 i ett lugnt och naturnära område med goda kommunikationer via pendeltåg och buss. Skolan har cirka 370 elever från förskoleklass till årskurs 9 och erbjuder moderna, ändamålsenliga och välutrustade lokaler, bland annat egen idrottshall samt specialsalar för slöjd, hem- och konsumentkunskap och NO.
Vi är en friskola som följer den svenska läroplanen och där undervisningen sker på svenska. Våra lärmiljöer är utformade för att stimulera både kunskap, kreativitet och trygghet. Skolan har två skolgårdar som uppmuntrar till lek och rörelse, och en liten skog finns precis i närområdet. För våra yngre elever erbjuder vi fritidshem och för de äldre eleverna fritidsklubb.
Elevhälsan har en central och aktiv roll i skolans arbete och fungerar som stöd för både elever och medarbetare. Vi arbetar utifrån en tydlig värdegrund där kunskap, trygghet och demokrati står i fokus, och där varje elev ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Skolan har en hög andel behöriga medarbetare och ett nära samarbete med vår systerskola i södra Stockholm.
Organisationen består av tre arbetslag, lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet, och vi satsar kontinuerligt på kompetensutveckling för samtliga medarbetare.
Som förstelärare på SIA Häggvik är du en skicklig pedagog som arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du har erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt och av att leda kollegialt lärande inom språkutveckling. Genom att handleda, inspirera och stötta kollegor bidrar du till att utveckla undervisningen så att alla elevers språk- och kunskapsutveckling stärks. Du är engagerad, utvecklingsinriktad och bidrar tillsammans med övriga förstelärare och skolledningen till att driva skolans pedagogiska utveckling med elevernas lärande och måluppfyllelse i fokus.
Vi söker dig som har ett varmt förhållningssätt, höga förväntningar på eleverna och som trivs med att arbeta relationsskapande och språkutvecklande i de tidiga skolåren.
Vi söker dig som:
uppfyller kraven från förordningen för karriärtjänster
är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1–3
har erfarenhet av undervisning i grundskolans tidigare år
har erfarenhet av att leda kollegialt lärande
har behörighet i svenska som andraspråk och erfarenhet av ett språkutvecklande arbetssätt
uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift
Vi tror att du är:
tydlig och trygg i ditt ledarskap
van att arbeta med digitala verktyg
van att handleda kollegor
flexibel och samarbetsorienterad
väl förtrogen med grundskolans läroplan och Skolverkets allmänna råd
van att arbeta med Skolverkets bedömningsstöd
ansvarstagande och initiativrik
självgående och strukturerad
skicklig i mötet med både elever och vårdnadshavare
Vi erbjuder:
stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter
engagerade kollegor och närvarande skolledning
regelbunden kompetensutveckling
friskvårdsbidrag
frihet under ansvar
korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka
en varm och välkomnande atmosfär i kollegiet
avgiftsfri lunch vid pedagogisk måltid
Tjänsten är en ferietjänst med tillträde i augusti. Provanställning på upp till sex månader tillämpas. Skolan har kollektivavtal via Almega.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
E-post: anela.jasarevic@mubarak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förstelärare - lågstadiet". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mubarak Utbildning AB
(org.nr 556857-1748)
Häggviksvägen 2 A (visa karta
)
191 50 SOLLENTUNA Arbetsplats
Stockholm International Academy Häggvik Jobbnummer
9943260