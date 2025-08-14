Förstelärare matematik till Tullängsgymnasiet
2025-08-14
Brinner du för lärande och utveckling? Vill du vara med och utbilda framtidens arbetskraft, samtidigt som du bedriver skolutveckling? Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande, har god förmåga att samarbeta och trivs med utveckling och att kontinuerligt förbättra den verksamhet du befinner dig i. Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Tjänsten är på två yrkesprogram (FT och VF) och fokus är både på kreativ och peppande matematikundervisning och på övergripande utvecklingsarbete med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet. Tillsammans med rektor och andra ledande funktioner är du med och driver utvecklingsfrågor för all pedagogisk personal inom vår sektor. Du planerar, genomför och utvärderar undervisning inom de ämnen du är behörig i. Du använder metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse och utövar mentorskap. Du stödjer elevers sociala utveckling och fostran samt som du ska skapa en god lärandemiljö för våra elever. Du håller dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt verksamhetsområde.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planerar, genomför och utvärderar undervisning i främst matematik, men sidoämne kan också bli aktuellt
• arbetar metodiskt med systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med skolledning
• omvärldsbevakar och deltar i arbete av skolövergripande karaktär som att leda och delta i nätverk inom specifika områden
• utvecklar du det kollegiala lärandet och verkar för ämnesutveckling
• sprider du undervisningsskicklighet till kollegor, digitalisering och IT-användning ingår här som en naturlig del
• stödjer kollegor i deras professionella utveckling genom beprövade modeller och metoder
Om arbetsplatsen
Tullängsgymnasiet är en modern teknisk gymnasieskola på söder i Örebro som har högt attraktionsvärde för ungdomar. Vi erbjuder utbildningar inom Bygg och anläggning, VVS, Elteknik, Fordonsteknik, Transport och Dator- och kommunikationsteknik. Hos oss finns också det högskoleförberedande Teknikprogrammet. Skolan har även Riksgymnasium för elever med dövhet, hörselnedsättning eller språkstörning samt Anpassad gymnasieskola. Tullängsgymnasiet har ca 1200 elever och ca 200 medarbetare.
Tullängsgymnasiet är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar 1400 medarbetare i en mängd olika roller för att ge ungdomar och vuxna örebroare samma förutsättning till utbildning och egen försörjning. Inom förvaltningen finns kompetens inom många olika områden och verksamheter, vilket betyder att du som medarbetare har stor möjlighet till kompetensutveckling, i en kreativ och varierande miljö.Kvalifikationer
Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik för gymnasieskolan
• minst 4 års erfarenhet som lärare med bra vitsord från en eller flera anställningar inom skolväsendet
Meriterande:
• erfarenhet av försteläraruppdrag
• erfarenhet av skolutvecklingsarbeteTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 31 augusti.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
