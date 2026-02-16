Försökstekniker - Vikariat

Hushållningssällskapet i Östergötlands län / Jordbruksjobb / Linköping
2026-02-16


Vill du arbeta praktiskt ute i fält och vara med där ny kunskap tar form? Som vikarierande försökstekniker hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans genomför och följer upp fältförsök från start till mål. Arbetet är praktiskt och varierat.
I rollen arbetar du med allt från sådd och växtskydd till graderingar, mätningar, provtagningar och tröskning. Ingen dag är den andra lik - väder, grödor och försökens olika faser gör arbetet både omväxlande och lärorikt.
Tjänsten är ett heltidsvikariat inom perioden 20 april - 31 oktober 2026 och är placerad på vår försöksgård Klostergården i Vreta Kloster, där du får arbeta i en kunnig och samarbetsinriktad miljö med fokus på kvalitet och utveckling.

Kvalifikationer
För att trivas hos oss och lyckas i rollen behöver du det här
Du har:

relevant utbildning inom agrara näringen eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet

intresse för växtodling i Sverige

B- körkort

datorvana och kan hantera Officepaket

BE-körkort samt behörighet att hantera kemiska preparat är meriterande.
Du är:

noggrann och arbetar med stort fokus på detaljer

initiativtagande och tar ansvar för att självständigt utföra dina arbetsuppgifter med hög kvalité

kreativ och praktisk i att lösa problem och överkomma hinder

intresserad av ogräs, svampsjukdomar eller växtnäring

lätt att samarbeta med.



Så ansöker du
Ansök senast 8 mars 2026, men gärna så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Försöksledare Agnes Hellgren, agnes.hellgren@hushallningssallskapet.se eller Biträdande försöksledare Fredrik Larsson, fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se.

Arbetsgivare
Hushållningssällskapet i Östergötlands län (org.nr 262000-0048), https://jobb.hushallningssallskapetost.se
Vreta Kloster Klostergården (visa karta)
585 76  VRETA KLOSTER

Arbetsplats
Hushållningssällskapet Östergötland

Jobbnummer
9745835

