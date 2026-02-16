Försökstekniker - Vikariat
Hushållningssällskapet i Östergötlands län / Jordbruksjobb / Linköping Visa alla jordbruksjobb i Linköping
2026-02-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hushållningssällskapet i Östergötlands län i Linköping
Vill du arbeta praktiskt ute i fält och vara med där ny kunskap tar form? Som vikarierande försökstekniker hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans genomför och följer upp fältförsök från start till mål. Arbetet är praktiskt och varierat.
I rollen arbetar du med allt från sådd och växtskydd till graderingar, mätningar, provtagningar och tröskning. Ingen dag är den andra lik - väder, grödor och försökens olika faser gör arbetet både omväxlande och lärorikt.
Tjänsten är ett heltidsvikariat inom perioden 20 april - 31 oktober 2026 och är placerad på vår försöksgård Klostergården i Vreta Kloster, där du får arbeta i en kunnig och samarbetsinriktad miljö med fokus på kvalitet och utveckling.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
För att trivas hos oss och lyckas i rollen behöver du det här
Du har:
relevant utbildning inom agrara näringen eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet
intresse för växtodling i Sverige
B- körkort
datorvana och kan hantera Officepaket
BE-körkort samt behörighet att hantera kemiska preparat är meriterande.
Du är:
noggrann och arbetar med stort fokus på detaljer
initiativtagande och tar ansvar för att självständigt utföra dina arbetsuppgifter med hög kvalité
kreativ och praktisk i att lösa problem och överkomma hinder
intresserad av ogräs, svampsjukdomar eller växtnäring
lätt att samarbeta med. Så ansöker du
Ansök senast 8 mars 2026, men gärna så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Försöksledare Agnes Hellgren, agnes.hellgren@hushallningssallskapet.se
eller Biträdande försöksledare Fredrik Larsson, fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7235940-1844683". Arbetsgivare Hushållningssällskapet i Östergötlands län
(org.nr 262000-0048), https://jobb.hushallningssallskapetost.se
Vreta Kloster Klostergården (visa karta
)
585 76 VRETA KLOSTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hushållningssällskapet Östergötland Jobbnummer
9745835