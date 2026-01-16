Forsmarks Engineering Program 2026: Mekanikkonstruktör
2026-01-16
Vi erbjuder en unik möjlighet att påbörja din karriär som mekanikkonstruktör hos Forsmark, en vital del av Sveriges energiförsörjning. Genom vårt etablerade talangprogram får du en omfattande introduktion och stöd för att utvecklas i en roll inom kärnkraften. Varmt välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Här har du som har ett intresse för mekanisk konstruktion en unik möjlighet att utvecklas som Kontrollberedare. Denna tjänst riktar sig till dig som ser dig göra en karriär inom kärnkraften och utvecklas på Forsmark.
Du kommer ingå i en grupp för Mekanisk konstruktion om ca 20 kollegor. De har en viktig roll i arbetet med att underhålla, förbättra säkerheten och modernisera Forsmarks produktionsanläggningar. Här erbjuds du en nyckelroll där din insats och erfarenhet gör skillnad för att ni tillsammans ska säkerställa rätt kravbild och därefter kravuppfyllnad.
Du erbjuds
• Heltidsarbete varvat med träffsäkra utbildningar för att maximera din utveckling
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
• Kollektivtrafik till och från Forsmark som är anpassade efter dina arbetstider
Dina arbetsuppgifter
• Ta fram förslag på tekniska lösningar
• Ta fram 3D-modeller och ritningar över befintlig och ny installation
• Läsa och granska ritningar och flödesscheman
• Arbeta med konstruktionsfrågor kopplat till lyftdon och lyftverktyg
• Stödja verksamheten inom konstruktionsområdet i olika forum
VI SÖKER DIG SOM
• Är utbildad högskoleingenjör inom Maskinteknik eller motsvarande
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift då det krävs för kommunikation och dokumentation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Analytisk
• Ansvarstagande
• Intiativtagande
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
