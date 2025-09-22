Förskollärare till Dannebacka förskola
2025-09-22
Vi letar efter en reflekterande förskollärare till Dannebacka förskola!
Är du servicemedveten, självgående, lyhörd för din omgivning och framförallt bra på att samverka? Är hela förskolans uppdrag med omsorg, utveckling och lärande viktigt för dig? Vill du motivera och stimulera barn till lärande och lek både ute och inne? Är vetenskapligt förhållningssätt och barns bästa viktigt för dig? Då kan vi vara din nya arbetsplats med natursköna omgivningar men också en inspirerande förskolegård och bra förutsättningar för professionalitet.
Rollen som förskollärare hos oss
I denna roll bidrar du till beprövad erfarenhet. Tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer vi varandra. Hos oss behövs såväl flexibilitet som lyhördhet för barnens behov och en vilja att kommunicera. I gengäld får du ett stimulerande arbete i en kreativ miljö med professionella kollegor. Tillsammans med andra förskollärare arbetar du regelbundet med reflektion och analys. Vi arbetar för att göra barnen delaktiga i dokumentationen, så att de får ett reellt inflytande över planering och utvärdering. Ditt nära team är det viktigaste reflekterande teamet men du ingår i sammanhang med andra förskollärare och även "mellanledare", specialpedagog och rektor.Publiceringsdatum2025-09-22Profil
Vi strävar efter att hitta en person med rätt kombination av personlighet och kompetens. Du har förmåga att arbeta självständigt men också samarbeta, tar egna initiativ, och arbetar aktivt för att utveckla verksamheten och dess systematiska kvalitetsarbete. Vidare är du serviceinriktad, har lätt för att anpassa dig till situation och är öppen för förändring. Du har lätt för att samarbeta och bemöter såväl barn som vårdnadshavare och kollegor på ett professionellt sätt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
2024 var det personal från Dannebacka som vann priset som "Årets nyskapare" och vi hoppas att du också är en person som gillar att göra nytt.
Vi söker dig som:
- är legitimerad förskollärare
Läs gärna mer om oss
Onsalas förskolor arbetar tillsammans och leds av två rektorer. Vi möts i den lärande organisationen med ett distribuerat ledarskap och kollegialt lärande. Här organiserar viss utifrån barnets behov i fokus. Förskolorna är nära belägna i anslutning till Fjordskolan respektive Iseråsskolan vilket möjliggör en god samverkan med F-6 skolan och dess miljö. Genom bussanslutning runt knuten kan vi lätt ta oss ut i omgivningarna lite längre bort. Gården och skogarna intill erbjuder en stimulerande, lustfylld och inspirerande miljö. Vi arbetar för att på ett ännu bättre sätt kunna uttrycka hur vi utgår från barnrättsligt perspektivhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 21 september.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Ulrica Alnebeck, rektor 0300-835803
