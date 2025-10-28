Förskollärare Norsjö
2025-10-28
Norsjö kommun
Norsjöbygden är en plats som andas framåtanda, drivkraft och utveckling mitt i Västerbottens inland, med närhet till både kust och fjäll.
Här bor du familjevänligt, bra och billigt, har tillgång till en rik fritid och bra skolor. Föreningslivet bjuder på ett brett utbud av aktiviteter och här möter du mängder av engagerade eldsjälar. Att bo och verka i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett utvecklande arbete samtidigt som du har tid och resurser över till familj, vänner och intressen. Vår vision är att tillsammans skapa världens bästa vardag.
Kommunens arbete genomsyras av kommunens värdegrund där positivitet, professionalitet, engagemang och respektfullhet är ledorden.Publiceringsdatum2025-10-28Beskrivning
Norsjö kommun söker förskollärare till våra förskolor.
Förskolorna finns belägna i Norsjövallen, Bastuträsk och Norsjö. Verksamhetsområdet utbildning består av flera olika verksamhetsformer, förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, introduktionsprogram och vuxenutbildning. Ledningen för verksamhetsområdet består av verksamhetschef och rektorer. Här arbetar också strateg, utvecklingsledare och administratörer.
Vi söker dig som vill ta chansen och jobba inom ett spännande område inom utbildning. Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med barn i åldrarna 1-5 år. Du ingår i ett arbetslag där ni gemensamt ska planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt förskolans läroplan och Norsjö kommuns angivna mål för förskolan.Kvalifikationer
Legitimation för arbete i förskola.Anställningsvillkor
Urval och intervjuer kan ske löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan redan idag!
Utdrag från belastningsregistret krävs.
Vi söker under förutsättning av erforderliga beslut.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
