Förskollärare/Montessorilärare
Kronjuvelerna Montessoripedagogik Stockby AB / Förskollärarjobb / Lidingö Visa alla förskollärarjobb i Lidingö
2026-05-16
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronjuvelerna Montessoripedagogik Stockby AB i Lidingö
Kronjuvelerna Montessoriförskola öppnar en ny förskola, Kronjuvelerna Stockby - vill du bli en del av vårt team?
Nu öppnar Kronjuvelerna Montessoriförskola ytterligare en förskola, vackert belägen mitt i en naturskön äppellund med goda kommunikationer. Vi söker nu engagerade medarbetare som vill vara med från start och bidra till att skapa en trygg, inspirerande och lärorik miljö för våra barn.
Hos oss står barnet, naturen och lärandet i centrum. Vi arbetar nära naturen och barnen får dagligen vistas utomhus i små grupper tillsammans med naturpedagog. Vår verksamhet präglas av montessoripedagogik, nyfikenhet och respekt för varje barns individuella utveckling.
Vi lägger stort fokus på språkutveckling och läsinlärning. Ett av våra tydliga mål är att våra femåringar ska ha möjlighet att ljuda eller läsa när de lämnar vår förskola. För att ge barnen bästa möjliga förutsättningar satsar vi på en välutvecklad montessorimiljö som möter olika behov, intressen och lärstilar.
På Kronjuvelerna blir du en del av ett engagerat team som värdesätter arbetsglädje, delaktighet och en god arbetsmiljö med högt i tak. Vi tror på att varje medarbetares kompetens är viktig och att våra olikheter bidrar till en rikare verksamhet. Tillsammans skapar vi den bästa utbildningen och omsorgen för barnen.
Vi söker dig som är trygg, engagerad och nyfiken, och som vill vara med och utveckla en förskola där barnens lärande, självständighet och glädje får växa varje dag.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du Jobbnummer
9912249