Förskollärare, Kalmar kommun
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Kalmar Visa alla förskollärarjobb i Kalmar
2025-11-04
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Publiceringsdatum2025-11-04
Som legitimerad förskollärare hos oss ansvarar du för att undervisa barn i åldrarna 1-5 år utifrån internationella, nationella och kommunala styrdokument. Du arbetar aktivt för att främja varje barns utveckling och lärande genom ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt utifrån förskolans gemensamma överenskommelser. I rollen ingår att planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt i läroplanens mål samt att dokumentera och analysera hur dessa mål integreras i det dagliga arbetet. Du har även ansvar för att utarbeta handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i arbetslaget, där ni tillsammans utvecklar den pedagogiska verksamheten och skapar en trygg och stimulerande miljö för barnen.
I våra förskolor satsar vi på din yrkesmässiga utveckling. Därför kommer du som är ny i rollen att ha regelbunden kontakt med en av våra erfarna mentorer, utöver samarbetet med kunniga kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har ett professionellt förhållningsätt. För att lyckas i rollen som förskollärare hos oss har du förmåga att skapa trygga och tillitsfulla relationer både med barnen, kollegorna och vårdnadshavarna. Du har ett genuint intresse för samspel och kommunikation, och ser värdet i att samarbeta för att skapa en utvecklande och inkluderande miljö.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
