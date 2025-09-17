Förskollärare i förskoleklass Hemlingborg
Gävle kommun, Vallback rektorsområde / Förskollärarjobb / Gävle Visa alla förskollärarjobb i Gävle
2025-09-17
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Vallback rektorsområde i Gävle
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Hemlingborg är ett unikt multifunktionshus i den nya stadsdelen Södra Hemlingby där behoven av förskola, skola åk F-6 och vård- och omsorgsboende samt idrottshall möts. I stället för separata verksamheter har vi byggt ett Sverigeunikt hus där barn och äldre kan mötas. Samarbeten med föreningar, externa utförare, boende och andra aktörer i området kommer att generera givande möten mellan generationer. Samtidigt bidrar det till en hållbar användning av resurser. Våra utemiljöer präglas av närheten till naturen och rörelseglädje över generationsgränser. Utemiljöerna är anpassade så att seniorerna inom vård- och omsorgsboendet kan samnyttja dem tillsammans med förskole- och skolverksamheten.
Våra värdeord är Kunskap, trygghet och glädje. Tillsammans strävar vi efter att forma en skola där kunskap, trygghet och glädje inte bara är ord, utan levande värderingar som genomsyrar allt vi gör. Vi är övertygade om att genom att omfamna dessa värden kommer vi att skapa en stark och meningsfull gemenskap där varje individ kan växa och blomstra.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Lockas du av att leda och motivera elever samtidigt som du skapar intresse och introducerar dem till skolvärlden inför ett livslångt lärande? Då är det dig vi söker till vår förskoleklass på unika Hemlingborg!
Som förskollärare i förskoleklass kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvara för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutande mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
Att arbeta som förskollärare i förskoleklass innebär att du är anställd på en semestertjänst. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor i både förskoleklass och fritidshem. Under delar av dagen ingår även arbete i fritidsverksamheten, vilket ger möjlighet till kontinuitet och helhet i elevernas dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskoleklass. Du har god kunskap om grundskolans och fritidshemmets läroplan och är trygg i att omsätta den i praktiken för att skapa en lärorik och stimulerande miljö för eleverna.
Du har erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg, exempelvis dokumentation i Unikum eller Office, och använder dessa som en naturlig del i ditt pedagogiska arbete.
Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, både muntligt och skriftligt, och anpassar ditt språk efter situation och mottagare. Du är strukturerad och planerar ditt arbete väl, med förmåga att sätta upp mål, organisera resurser samt följa upp insatser på ett systematiskt sätt.
Du är en person som ger förtroende och skapar tillit, och har förmåga att sprida lugn och stabilitet i gruppen. Du tar initiativ i sociala sammanhang och bygger tillitsfulla yrkesrelationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Ditt prestigelösa förhållningssätt gör att du samarbetar väl med olika aktörer i och utanför skolan.
Du har ett analytiskt synsätt och en förmåga att identifiera långsiktiga lösningar. Genom att tolka elevernas prestationer, beteenden och förutsättningar kan du urskilja deras individuella behov och anpassa undervisningen därefter. Du är skicklig på att leda och motivera elever, och bidrar till att de trivs, utvecklas och mår bra i skolan.
Genom en öppen dialog och ett inkluderande arbetssätt skapar du trygghet och tillhörighet för varje elev. Du har god förmåga att se varje barns behov och att skapa en miljö där alla känner sig sedda och inkluderade.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276583". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Vallback rektorsområde Kontakt
Biträdande Rektor
Mari-Louise Årne mari-louise.arne@gavle.se 026177221 Jobbnummer
9512491