Förskollärare Gävle kommun
2025-08-21
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Gävle kommuns förskoleverksamhet har sju förskoleområden; Bomhus, Brynäs-Nynäs, Nordöstra, Sätra, Södra, Sörby och Valbo. Inom dessa områden finns cirka 70 förskolor och 8 familjedaghem varav fyra förskoleavdelningar med specialinrikting för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd.
Till vår förskoleverksamhet söker vi nu fler legitimerade förskollärare. Placeringen kommer att bli i någon av våra förskoleverksamheter, den specifika placeringen avgörs längre fram i rekryteringsprocessen.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Vill du vara delaktig i barns lärande och utveckling? Är du en utbildad, målinriktad och engagerad förskollärare? Bra, kom och gör Gävles barns framtid tillsammans med oss! Här kommer ditt engagemang och dina idéer spela en avgörande roll för varje barns lärande och välmående.
Som förskollärare i Gävle kommun förväntas du ta initiativ och ansvar för att leda ditt arbetslag samt kollegor. Du ansvarar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av utbildning och undervisning enligt beslutade mål och riktlinjer.
Tillsammans med kollegor skapar du en utvecklande och normkreativ utbildningsmiljö och utför medvetna pedagogiska handlingar som lockar till barns nyfikenhet mot nya upptäckter och utmaningar.
I vårt systematiska kvalitetsarbete använder vi oss av lärplattformen Unikum.Kvalifikationer
Vi söker nu legitimerade förskollärare till Gävle kommuns förskoleverksamheter med behörighet att undervisa i förskola.
Du är förtrogen med förskolans läroplan, är lyhörd inför förändrade direktiv och har förmåga och intresse att ta till dig aktuell forskning. Vidare har du förmågan att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift, då det krävs i arbetet i dialog med kollegor, vårdnadshavare och barn. Du har goda kunskaper om, samt erfarenhet av arbete med digitala verktyg, som till exempel systemet Unikum och Office 365.
Som förskollärare har du förmågan att se vad som behöver prioriteras, arbetar strukturerat och planerar ditt arbete väl, samt använder resurserna på bästa sätt för att nå resultat. Vidare arbetar du inkluderande och lågaffektivt med tydliggörande pedagogik samt är skicklig när det gäller att leda en barngrupp. Ditt förhållningssätt till andra präglas av prestigelöshet och du tar ansvar för en god kommunikation, samarbete och den gemensamma arbetsmiljön.
Som person är du nyfiken, kreativ och öppen för nya lösningar och du har god vilja att vidga dina perspektiv och ser möjligheter i förändringar. Kvalitet, bemötande och samarbete är ledord i vår gemensamma värdegrund och för dig är det självklart att utgå från dessa i mötet med alla barn och vuxna du möter.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
