Förskollärare/Barnskötare
2026-03-23
Vi söker förskollärare/barnskötare till vår förskola - vikariat under hösten 2026.
Fri att Växa - Växsjö Byskola och Fjärilens Förskola är belägna sju kilometer norr om Bollnäs, i den vackra Ljusnans dalgång. Här erbjuder vi en trygg och stimulerande miljö som skapar goda förutsättningar för lärande och personlig utveckling. Vi tror på den lilla skolans styrka och arbetar aktivt för att våra barn ska utvecklas till respektfulla, omtänksamma och ansvarsfulla individer.
Vi söker dig som vill arbeta hos oss under höstterminen 2026. Vikariatet är på ca. 60% under månaderna september - december.
Hos oss möter du en varm och engagerad arbetsplats där barnens nyfikenhet, trygghet och utveckling alltid står i fokus.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med eller ta hand om barn
Utbildad förskollärare eller barnskötare
Har ett lågaffektivt och professionellt bemötande
Ser och värdesätter varje barns unika behov och olikheter
Är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta
Vi erbjuder:
En meningsfull och utvecklande arbetsplats
Stöttande kollegor och tydliga rutiner
Möjlighet att få värdefull erfarenhet inom förskolan
Vikariatet kan komma att tillsättas innan sista publiceringsdag - skicka därför in din ansökan redan idag!
Berätta gärna om din tidigare erfarenhet av barn, utbildning och varför du vill arbeta hos oss.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: emelie.mattsson@vaxsjobyskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växsjö Byskola AB
Gamla Landsvägen 120 (visa karta
821 94 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rektor
Emelie Mattsson emelie.mattsson@vaxsjobyskola.se Jobbnummer
9813529