2025-12-15
Förskollärare alt Barnskötare
Vikariat 80-100%
Smulans förskola - Götene
Välkommen att söka till Smulans förskola. Förskolan drivs av Equmeniakyrkan Götene och har en kristen profil, som ett alternativ till Götenes fina kommunala förskolor.
Smulans förskola består av två avdelningar, Arken och Duvan. Vi finns på Östra Torsgatan, nära Götene Centrum vilket ger oss möjlighet att ta del av den service som finns i Götene. Vi har dessutom gångavstånd till skogen och därmed naturen. Förskolan är inrymd i en villa och i en lägenhet i huset bredvid. Utegård finns i direkt anslutning till förskolan.
Vi har ett gott samarbete med Götene kommun. Vi delar specialpedagogisk expertis med kommunen och den kommunala barnomsorgskön. Vi vill vara en del i utvecklingen av Götenes fina förskoleverksamhet.
Smulans förskola har som målsättning att varje barn ska utveckla sin identitet, nyfikenhet, förmåga att lyssna, berätta, leka och lära, detta i en trygg miljö där alla blir sedda. Läroplanen för förskolan (Lpfö-18 reviderad 2025) utgör grunden för vår verksamhet, där vi vill lyfta fram varje människas okränkbara värde och det ansvar vi har för varandra och vår miljö.
På grund av att en av våra duktiga kollegor har kommit in på en utbildning så söker vi nu en förskollärare alternativt barnskötare som vill vara med och driva den fortsatta utvecklingen av förskolan Smulan tillsammans med övriga pedagoger. Vi söker någon som gärna delar vår kristna värdegrund och är en god förebild.
Smulans förskola har en profil med tre tydliga områden;
• Grundlägga en förståelse hur viktig anknytningen i förskolan är
- Grundlägga en förståelse för matens betydelse.
- Grundlägga en förståelse för kristen tradition.
Du ska trivas och klara att arbeta själv med en mindre grupp barn. Du ska vara en demokratisk lagspelare. Du behöver besitta egenskaper som gör att du har koll på flera saker samtidigt, vara steget före, ge omsorg och ge varje barn vad de behöver både pedagogiskt och omsorgsmässigt. Du ska vara en tydlig pedagog och kunna fånga barnen på ett lekfullt sätt
Anställningsvillkor: Vikariat, 80 - 100%
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har högskoleexamen med pedagogisk inriktning och erfarenhet av arbete i förskola alternativt en barnskötarutbildning. Som person har du lätt för att samarbeta och skapa relationer både tillsammans med kollegor, barn och föräldrar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse
Lön: Månadslön enligt avtal och överenskommelse
Övriga upplysningar:
Utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta kan beställas på Polisens hemsida.
Har du frågor om tjänsten kontakta gärna:
Rektor för Smulan
BengtÅke Gindemo 070-524 67 00
Har du frågor om Equmeniakyrkan Götene inriktning och verksamhet för övrigt, kontakta ordförande Niclas Andersson tel nr: 070-962 05 78
Ansökningshandlingar och CV skickas med vanlig post till:
Equmeniakyrkan Götene
Förskolan Smulan
Östra Torsgatan 3
533 32 Götene
Eller e-mail:bgindemo@gmail.com
Senast den 2 januari 2026 vill vi ha din ansökan. Urval- och intervjuarbete kan komma att ske löpande så sök redan idag.
Equmeniakyrkan Götene
BengtÅke Gindemo
Rektor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
