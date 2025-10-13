Förskollärare 90% och rektor 10%
Mattelekförskolan Östermalm AB / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2025-10-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mattelekförskolan Östermalm AB i Stockholm
Adress: Grevgatan 42
Stockholm Östermalm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Tillträde: 11 januari eller efter överenskommelse.
Du arbetar som Förskollärare och rektor.
Mattelekförskolan är en liten familjär förskola, med totalt 30 barn,
småbarnsgrupp, och fyra fem årsgrupp .
Förskolan har inriktning i matematik, engelska och Montesori vilket är vår röda tråd i verksamheten.
Ett bra läge i Stockholm med trivsamma lokaler och med en trevlig gård och fina omgivningar.
Enbart engagerade och kompetenta kollegor med hög utbildningsnivå och vi ser oss alla som en gemensam "Vi"grupp.
Tydliga mål, Pedagogisk dokumentation genomsyrar verksamheten.
Våra lokaler och gården är pedagogiskt och trevligt fantasifulla inredda miljöer, för att stimulera barn och vuxna.Publiceringsdatum2025-10-13Om tjänsten
Du är förskollärare helst med Montesori inriktning och har gått rektorsutbildningen.
Du har erfarenhet, profession och ett stort engagemang för förskolans pedagogiska arbete och innehåll.
Du har som förskollärare och rektor ytterst ansvar för att organisera och strukturera förskolans arbete tillsammans med ditt arbetslag för att allt ska kunna glida på så professionellt men glädjefyllt som möjligt.
Du ska ha stor vana av att samarbeta och bygga teamkänsla för det vi och ni tillsammans kommer överens om och du ska kunna arbeta självständigt och själv starta upp olika göranden utifrån era och våra bestämda utbildnings och läroplansmål.
Du kommer att ingå i ledningsgruppen och vara med om att påverka planeringen och organisationen ihop med Huvudman.
Du kommer få det stöd du behöver tills du känner dig säker på dina arbetsuppgifter.
Du ska arbeta mot uppsatta mål och är tydlig i tal och skrift och du har ett mod av att hantera dialogen även i ett svårare samtal. Du behöver även rätt säkert hantera dagens digitala redskap.
Vi önskar oss gärna en sökande med erfarenhet!
Vi vill ha en ansökan och presentation av dig i din roll som förskollärare men även att du berättar om dig, din livssituation och dina egenskaper som privatperson!
Vi vill även ha ditt önskade löneanspråk för heltid samt minst två referenser.
Du måste även fullkomligt hantera det svenska och engelska språket både muntligt och skriftligt.
Om anställningen
Tills vidare anställning
Lönetyp: Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: Athenakousi@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mattelekförskolan Östermalm AB
(org.nr 556680-6369)
Grevgatan 42 (visa karta
)
114 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Montessoriförskolan Baby Pyramiden AB Kontakt
Elisabet Kiprianidou 073 922 00 98 Jobbnummer
9553403