Förskollärare
2025-10-30
Publiceringsdatum2025-10-30
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Sydvästens förskoleområde består av orterna Broaryd och Burseryd, just nu åtta avdelningar: tre i Broaryd och fem i Burseryd. På Broaryds förskola är en avdelning placerad på Lugnet.
Varje arbetslag har gemensam planering på dagtid, då pedagoger från andra avdelningar tar över arbetet på avdelningen. Utöver detta har pedagogerna enskild planering varje vecka.
Vi har förmånen att ha skog, sjö och elljusspår i närområdet.
Vikariatet kan komma att förlängas om ordinarie pedagog blir sjukskriven längre.
Arbetsuppgifter
Som förskollärare har du ett särskilt ansvar för verksamhetsutveckling och undervisning på förskolan. Du ansvarar för att planera, genomföra, utvärdera och analysera undervisningen i utbildningen utifrån våra styrdokument och prioriterade mål tillsammans med arbetslaget. Vi har ett relationellt förhållningssätt vilket i sin tur präglar lärmiljön, som ska vara rolig, trygg och meningsfull. Samarbete och samverkan med vårdnadshavare, kollegor, specialpedagog och rektor är en förutsättning för största möjliga framgång. Tillsammans med övriga i arbetslaget arbetar du för att förhållningssätt och miljö på bästa sätt stimulerar och utmanar barnens utveckling och lägger grunden för deras livslånga lärande. Modern teknik är naturliga inslag i förskolan och lärmiljöerna förändrar ni över tid för att inspirera och utmana barnen beroende på deras intresse och behov. Dokumentation är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och görs i V-klass och hjälper oss få syn på vad vi gör, varför och vad det leder till. Kvalifikationer
Vi söker dig som
- är legitimerad förskollärare.
- har intresse, nyfikenhet och engagemang för barns utveckling och vilja att driva verksamheten framåt.
- arbetar systematiskt och strukturerat med strävan efter att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till barnens lärande tillsammans med arbetslaget.
- har erfarenhet av undervisning i förskolan och arbete med pedagogisk dokumentation, använder den för att synliggöra och reflektera över arbetssätt och lärprocesser.
- vet att du påverkar och gör skillnad för dem du möter, barn och vuxna, genom ditt relationella förhållningssätt.
- ser glädjen i att vara nyfiken på världen, upptäcka och lära tillsammans med vår framtid - barnen.
- vars värdegrund bygger på allas lika värde.
- som bidrar till glädje, är öppen för dialog och är lojal med uppgiften och fattade beslut.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Tillsättning av tjänsten sker om erforderliga beslut fattas.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Gislaveds kommun
Utbildningsförvaltningen, Sydvästens Förskolområde
