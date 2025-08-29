Förskollärare
2025-08-29
Vill du arbeta i en förskola där nyfikenhet, lek och lärande går hand i hand? Vi söker nu förskollärare som vill vara en del av vårt engagerade team.
Arbetsplatsen
Vi söker förskollärare till flera av våra förskolor då vi har kollegor som planerar att gå i välförtjänt pension och vi blir fler barn på våra förskolor. Vi ser fram emot att välkomna nya engagerade och passionerade förskollärare som vill göra skillnad i barnens liv.
I Karlsborg finns det fyra fina förskolor utspridda i kommunen; Myran, Kompassen, Vätterskolan och Kvarnbäcken. Vi står också inför en spännande utvecklingsresa och planerar just nu byggnationen av en ny förskola i kommunen. Samtliga förskolor har närhet både till natur och vatten, vilket vi tar väl tillvara på. Mycket av vår undervisning bedrivs utomhus på våra fantastiska gårdar eller genom utforskande i närmiljön genom promenader eller med förskolans lådcyklar som ger fantastiska möjligheter för både barn och personal. I vår verksamhet arbetar vi i mindre barngrupper under dagen för att skapa en bättre arbetsmiljö och ge varje barn möjlighet att bli mött utifrån sina behov och intressen.
Varje förskola fokuserar extra på ett prioriterat mål som genomsyrar utbildningen på respektive förskola. Barns inflytande är viktigt för oss så dagarna, liksom barnens lärmiljöer, utformas mycket efter barnens intressen, behov, lust och nyfikenhet. Nytt för i år är att förskolan arbetar med Generation Pep. Läs mer om våra förskolor på vår https://www.karlsborg.se/utbildning--barnomsorg/barnomsorg/vara-forskolor/
eller följ med på ett https://youtu.be/fd-9pyu-QoY
till en av våra förskolor.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
På våra förskolor i Karlsborg fångar vi barnens nyfikenhet och lust att lära genom att skapa inspirerande och utmanande lärmiljöer tillsammans med barnen. Du har ett nyfiket och reflekterande förhållningssätt samt förmåga att möta varje barn utifrån deras förutsättningar.
Genom dokumentation, reflektion och analys utvärderar du förskolans verksamhet tillsammans med dina kollegor samt din rektor och vi vill gärna att du vågar prova nya arbetssätt, är pedagogiskt drivande och sätter barnens behov och möjligheter i centrum.
Du ser dig som en medforskande pedagog och upptäcker tillsammans med barnen och det är viktigt att du kan skapa goda relationer, både med vårdnadshavare och i ditt arbetslag för att bidra till vårt positiva arbetsklimat.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare med legitimation och som alltid har barnens bästa i fokus. Du ser reflektion och dokumentation som viktiga verktyg för att utveckla undervisningen och främja barns lärande.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med andra, och du bidrar aktivt till kollegialt lärande. Med din goda samarbetsförmåga och dina kunskaper i det svenska språket skapar du en positiv och utvecklande lärmiljö.
Vi söker engagerade pedagoger som är aktiva förebilder i barnens lek och aktiviteter. Du har förmågan att leda både dig själv samt andra och är intresserad av att utveckla både dig själv och verksamheten. Du behöver vara flexibel och samarbetsvillig som person och brinna för att skapa meningsfulla lärandeupplevelser för barn. Din förmåga att bygga relationer och förstå barnens behov kommer att vara avgörande för att lyckas i denna viktiga roll.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Karlsborgs kommun får du ta del av förmåner som betald semester redan från första anställningsåret och individuell lönesättning. Vi värdesätter ditt välmående och erbjuder ett brett friskvårdsutbud, inklusive gratis motionssim, vattengympa, kostnadsfri massage samt friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme utifrån dina förutsättningar. Läs gärna mer om våra förmåner på vår https://www.karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/formaner/
För dig som arbetar inom förskolan ingår pedagogiska måltider utan kostnad, arbetskläder (vindjacka, vindbyxor och vinterjacka) samt kontinuerlig kompetensutveckling. Du får även möjligheten att samverka med barn- och elevhälsan samt arbeta nära specialpedagoger och talpedagoger. Som nyanställd erbjuder vi dig stöd i form av en mentor för en smidig introduktion i din roll.Övrig information
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Intervjuer och tillsättning av tjänst kan ske fortlöpande under rekryteringsprocessen.
Utdrag ur belastningsregistret för förskola/skola är ett krav.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-95". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs kommun
(org.nr 212000-1629) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Förskoleverksamhet Kontakt
Helena Dahlqvist 0505-17326 Jobbnummer
9483041