Förskoleområde 1 söker Förskollärare
Ängelholms kommun, FO Söder Strövelstorp / Förskollärarjobb / Ängelholm
2025-10-03
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som delar vår tro på barns förmåga och rättigheter. Du är engagerad, nyfiken och vill bidra till en utbildning som är meningsfull, likvärdig och rolig varje dag. Du planerar din undervisning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet där du utgår från barnet och barngruppens behov för lärande.
Leken, som möjlighet och lärverktyg i undervisningen, är naturlig för dig. Du förstår och har känt kraften av lekens betydelse för barnets utveckling och lärande. Genom olika arbetssätt kan du möta alla barn inom ramen för ledning och stimulans i din undervisning. Som kollega på förskolan är du flexibel och nyfiken på dina kollegor tankar och kompetenser.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får vara med och utveckla framtidens förskola. Du arbetar med erfarna förskollärarkollegor och barnskötare. Vi har en tydlig struktur i vårt SKA med fokus på barns rätt att leka. Torlarps förskola har förmånen att ligga i en kommun där förskoleutveckling är levande, både i tanke och handling. I barnhälsoarbetet möter du och får stöd av specialpedagog, skolpsykolog och logoped. Vi arbetar förebyggande och främjande med närvarande specialpedagog i verksamheten.Kvalifikationer
I första hand söker vi en legitimerad förskollärare till Torlarps förskola.
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med eventuell förlängning. Torlarps förskola kommer från januari månad att vara en fyravdelningsförskola. Vi arbetar med barn 1-5 år på varje hemvist.
Vi ser fram emot att få träffa dig! Välkommen med din ansökan.
Rekrytering kommer att ske löpande så vänta inte.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms Kommun, ska du ange detta i din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ängelholms kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Ängelholms kommun
Ängelholms kommun, FO Söder Strövelstorp
Rektor Förskoleområde 1
