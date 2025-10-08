Förskoleassistent till Myrstackens förskola i Åsa
Är du en positiv och engagerad person som brinner för att arbeta med barn? Vi söker nu en förskoleassistent till vårt härliga arbetslag på den familjära och naturnära förskolan, föräldrakooperativet Myrstacken. Hos oss värdesätter vi gemenskap, samarbete och arbetsglädje. Vi välkomnar dig som tycker om att arbeta tillsammans med andra och vill bidra med omtanke och engagemang i vår verksamhet. Publiceringsdatum2025-10-08Anställningsvillkor
Ort: Åsa, Kungsbacka
Anställningsform: Tillsvidare (6 månaders provanställning)
Omfattning: Heltid 100%
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Lön: Efter överenskommelse
Vi är medlemmar i KFO och följer gällande kollektivavtal.
Tillträde: Från 12 Januari 2026 - eller enligt överenskommelse
Övrigt: Löpande rekryteringsprocess tillämpas
Om förskolan Myrstacken
Välkommen till föräldrakooperativet Myrstacken! Vi är en familjär och naturnära förskola i idylliska Åsa som funnits sedan 1988. Omfamnade av hästhagar och skog med gångavstånd till havet hittar ni vår förskola bestående av 22 barn i åldrarna 1-6 år, 2 förskollärare, 2 förskoleassistenter och en kock. Den pedagogiska verksamheten bedrivs av vår härliga personal som är mycket omtyckt av både barn och föräldrar. Vi följer förskolans läroplan och jobbar också efter ledorden; glädje, engagemang och harmoni. På Myrstacken sätter vi hållbarhet i fokus genom bland annat inriktning på långsiktigt lärande, hemlagad säsongsbetonad mat samt stort fokus på en levande dialog mellan hemmet och förskolan. Tillsammans skapar vi en hållbar förskola!
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.myrstackenasa.se.
Vi söker nu en engagerad förskoleassistent som vill bli en del av ett sammansvetsat arbetslag till våra härliga barn.
Rollbeskrivning:
Dina arbetsuppgifter som förskoleassistent är att stödja förskollärarna i den planerade utbildningen samt i deras dagliga arbete och tillsammans med övriga kollegor skapa en trygg, lärande och omsorgsfylld miljö för våra barn. Du kommer vara ett viktigt stöd i både det pedagogiska och det praktiska arbetet.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med barn. Erfarenhet av arbete inom förskola och/eller skola är meriterande.
Har en god samarbetsförmåga och är lyhörd för både barn och kollegor.
Är flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande.
Är självständig i ditt arbete och trygg i din roll.
Är ansvarsfull och noggrann samt vill bidra till barnens välbefinnande.
God förmåga att tala och uttrycka dig på svenska, då språket är en viktig del i det dagliga arbetet med barn, kollegor och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi som en liten förskola är beroende av varandra och ett gott samarbete.
Vi erbjuder dig:
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där barnens bästa alltid står i fokus. Du blir en del av ett engagerat arbetslag som tillsammans arbetar för att skapa en trygg, lärorik och stimulerande miljö för alla barn.
En arbetsplats med god gemenskap och kollegialt stöd.
Möjlighet att utvecklas i din roll och lära mer om förskolans pedagogiska arbete.
En meningsfull vardag där du bidrar till barns utveckling, lärande och glädje.
Trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal
Friskvård
Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan med cv och personligt brev till oss.Ansökan skickas till rektor Susanne Larsson sussi@myrstackenasa.se Så ansöker du
