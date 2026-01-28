Forskningsingenjör inom Teoretisk fysik
Om jobbet
Vi söker en forskningsingenjör vars arbetsuppgifter kommer bestå av att skriva en eller flera vetenskapliga artiklar inom området defekter i halvledare och maskininlärning. Artiklarna kommer baseras på ett examensarbete inom området där arbetsuppgifterna blir mindre utvidgningar samt ytterligare träning av modellerna.
Om dig
Vi söker dig som är i senare delen av, eller med en nyligen avslutad, universitetsutbildning inom fysik, teknisk fysik, teknisk matematik eller motsvarande. Ansökan ska uppvisa erfarenhet ifrån ett redan presenterat examensarbete på masternivå, eller annat projektarbete av motsvarande omfattning, i ämnet maskininlärning för defekter i halvledare. Tjänsten är inte avsedd för de med avsevärt längre erfarenhet, t.ex. med avslutad doktorsexamen.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på enheten Materialdesign och informatik inom avdelningen Teoretisk fysik med placering vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM). Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) och avdelningen Teoretisk fysik bedrivs en rad forskningsprojekt. I ett av dessa projekt utvecklas ett databassystem med ett webbaserat användargränssnitt för analys och sökning i stora mängder forskningsdata ifrån datorsimuleringar av defekter i material.
Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/forskning/materialdesign-och-informatik
Om anställningen
100% särskild visstidsanställning i 1 - 3 månader (alternativt 50% i 2 - 6 månader)
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Publiceringsdatum2026-01-28Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 18 februari, 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Detta är ett heltidsjobb.
Biträdande universitetslektor
Joel Davidsson joel.davidsson@liu.se +46 13 28 69 78 Jobbnummer
