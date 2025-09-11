Forskningsingenjör inom Neurologi
2025-09-11
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen, som är placerad på BMC på Sölvegatan 19 i Lund, vid avdelningen för Neurologi (laboratoriet för stamceller och restorativ neurologi) söker nu en Forskningsingenjör.
Forskargruppens huvudsakliga vetenskapliga fråga är att undersöka hur man kan stödja spontan regenerering för att förbättra funktionell återhämtning efter ischemisk stroke genom transplantation av stamceller och omprogrammerade cellhärledda neuroner och monocyter. Forskargruppen söker nu en forskningsingenjör som har erfarenhet och kunskap att självständigt utföra experimentellt arbete relaterat till omprogrammering av mänskliga celler och utföra in vitro- och in vivo-arbete i djurmodeller för stroke och multipel skleros.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Vi erbjuder
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifter och ansvarsområden kommer att vara att slutföra pågående projekt som har initierats i forskargruppen och som kräver ytterligare experimentellt arbete för att generera vetenskapliga data. Vi söker därför en person för att arbeta med följande arbetsuppgifter:
- Arbeta med immunocytokemisk analys av sekundär lesion i thalamus efter kortikal stroke och bedöma egenskaperna hos oligodendrocyter genererade från mänskliga hudceller
- Arbeta med mikrofluidiska system som är under utveckling för modellering av stroke i mänskliga organotypiska odlingssystem.
Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Magisterexamen eller högre examen inom Biologi eller biomedicinska vetenskaper
- Ha förmågan till kreativt tänkande
- Ha en hög arbetskapacitet
- God samarbetsförmåga
Meriterande för anställningen är:
- Kunskaper inom neurovetenskap och immunologi
- Ha utbildning i molekylär- och cellbiologi som motsvarar kraven för att utföra planerade experiment
- Praktiska färdigheter i att utföra generering av nervceller (kortikala neuroner och oligodendrocyter) genom viral transfektion, arbete med stam- och andra cellkulturer, utföra genuttrycksexperiment och immuncytokemi. Arbete med djurmodeller av neurodegenerativa sjukdomar.Övrig information
Anställningen tidsbegränsas enligt Särskild visstidsanställning SÄVA 5§ p1 LAS och är på heltid. Önskat tillträdesdatum är 2025-11-01 eller enligt överenskommelse med slutdatum 2025-12-31.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning

Månadslön
