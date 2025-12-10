Forskningsassistent i statsvetenskap
2025-12-10
Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.
Arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar forskning inom ramen för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som studerar individers uppfattningar av luftföroreningar och olika former av politisk styrning som används för att minska dessa problem.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat arbete med fokusgruppsintervjuer och rapportskrivande.
Behörighet
Den som ska anställas som forskningsassistent ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning. Behörig att anställas som forskningsassistent i statsvetenskap är den som har examen på avancerad nivå i statsvetenskap eller i annat närliggande ämne.
Övriga krav
Arbetslivserfarenhet från anställning med motsvarande innehåll som det som presenterats ovan krävs, inklusive erfarenhet från kollegialt arbete i en akademisk miljö och erfarenhet av att jobba med fokusgruppsintervjuer.
Goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift är ett krav.
Då tjänsten innefattar flera olika arbetsuppgifter behöver du som forskningsassistent kunna arbeta självständigt och ha god förmåga att planera ditt arbete. Vidare behöver du ha god samarbetsförmåga.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en forskningsassistent ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla.
Erfarenhet av arbete med tvärvetenskapliga frågeställningar är meriterande.
Erfarenhet av forskning med frågeställningar kopplade till luftföroreningar är särskilt meriterande.
Handläggning
Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447.
Anställning och tillträde
Anställningen är en särskild visstidsanställning omfattande 70 % av heltid från och med 2026-02-01 till och med 2026-06-30, eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Östersund
Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Glenn Svedin, glenn.svedin@miun.se
eller projektledare Stefan Linde, stefan.linde@miun.se
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Till ansökan ska bifogas cv/meritförteckning, referenser, en redogörelse av tidigare forskningsverksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen, samt personligt brev.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-01-07.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
