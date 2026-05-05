Forskningsassistent i idrottsvetenskap
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: https://mau.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi söker
Forskningsassistent i idrottsvetenskap till Institutionen för idrottsvetenskap.
Innehåll och arbetsuppgifter
Som forskningsassistent kommer du arbeta med projekt för forskargrupperna Häst och samhälle och Mindfulness.
Som forskningsassistent i projekten kommer du att arbeta med forskningsöversikter, etikansökningar, insamling och analys av empiriskt material och färdigställandet av texter. Du kommer att arbeta nära projektledare, forskare och samverkanspartners i projektet.
Kvalifikationer
För denna anställning krävs specifikt:
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och
Masterexamen i idrottsvetenskap eller masterexamen i ett ämne som tränat din förmåga att genomföra uppgifterna i projektet.
Särskilt meriterande för denna anställning:
Erfarenhet av att arbeta med forskningsöversikter
Erfarenhet av att samla in och analysera empiriskt material
Erfarenhet av att skriva artiklar
Erfarenhet av att etikansökningar
Erfarenhet av idrott
Samverkansarbete
God samarbetsförmåga
Erfarenhet av digitala verktyg
Initiativförmåga och handlingskraft
Fakulteten
erbjuder yrkesutbildning inom områdena skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar och erbjuder studenterna att välja mellan fyra examina: förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare eller yrkeslärare. Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolhuvudmän, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten utbildar bland annat idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagoger, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Master- och forskarutbildningar, fristående kurser, vidare- och uppdragsutbildning är ett urval av fakultetens övriga utbildningserbjudanden.
Institutionen för idrottsvetenskap
är en flervetenskaplig miljö med fokus på idrott, hälsa och rörelse. Vi förenar utbildning, forskning och samverkan för att bidra till utvecklingen av idrott och samhälle. Vi erbjuder en komplett akademisk miljö med program, kurser och forskarutbildning. Forskningen är internationellt orienterad och bedrivs i nära samarbete med aktörer inom idrott, utbildning och andra områden.
Upplysningar
Prefekt Anna Fabri, mailto:anna.fabri@mau.se
Professor Susanna Hedenborg, mailto:susanna.hedenborg@mau.se
HR-partner Amelia Lesniewicz, mailto:amelia.lesniewicz@mau.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2026-05-31. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de skandinaviska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.
Ansökan skall innehålla:
Meritförteckning
Relevanta betyg och intyg
Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
Övrigt
Anställningen är på deltid 50% och tidsbegränsad under perioden: 260701-261231.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
Saco-S: Rebecka Johansson, mailto:rebecka.johansson@mau.se
SEKO: Anne Sundel, mailto:anne.sundel@mau.se
OFR/ST: Lutfi Zuta, mailto:lutfi.zuta@mau.se
