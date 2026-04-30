Forskningsassistent
2026-04-30
Vid fakulteten för lärarutbildning bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. Nu söker vi en forskningsassistent till våra projekt inom politisk psykologi med fokus på politiskpsykologiska aspekter av polarisering. Projekten handlar specifikt om så kallad affektiv polarisering och kopplar detta till bland annat klimatattityder och demokratisk tolerans. Studierna i projektet har en kvantitativ ansats.
Anställningen är placerad vid fakulteten för lärarutbildning, avdelningen för psykologi. På avdelningen för psykologi är vi 16 lärare som undervisar på fristående kurser i psykologi, magisterprogrammet i psykologi, det beteendevetenskapliga programmet samt på kurser inom lärarutbildningarna och på det folkhälsopedagogiska programmet.
Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill vara delaktig i undervisning och utvecklingsarbete, bidra till att stärka vår forskningsmiljö och göra våra utbildningar ännu bättre. Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som forskningsassistent består bland annat av att skapa undersökningsmaterial, ta fram texter och bilder att använda som stimulusmaterial, sätta ihop enkätfrågor och pilottesta materialet genom mindre studier. Detta gör du under handledning av projektledaren. Andra uppgifter är att rekrytera deltagare till projektet, skapa enkäter i Qualtrics (plattform för webbenkäter), genomföra datainsamlingar, analysera och sammanställa data samt diverse administrativa uppgifter.
Behörighet och kvalifikationer
Vi söker dig med en avslutad eller pågående kandidatexamen i psykologi och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet inom politisk psykologi, exempelvis genom uppsatsskrivande. Du som söker ska ha tidigare erfarenhet av statistisk databearbetning, såsom regressionsanalys, samt erfarenhet av plattformen Qualtrics. Vidare är ett eget intresse för politiskpsykologiska frågor ett krav. Om du har erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter är det meriterande och likaså om du har skrivit om affektiv polarisering. Tjänsten kräver en mycket god datorvana och kännedom om statistiska databehandlingsprogram. För tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska i såväl skrift som tal.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och tjänsten kräver noggrannhet, god förmåga till planering och självständigt arbete samt goda kommunikationsförmågor. Du förväntas ta egna initiativ, lösa problem självmant och bistå med att driva projektet framåt under handledning. Ett eget intresse för ämnet är därför helt nödvändigt. Du samarbetar bra med andra och hanterar kontakt med både undersökningsdeltagare och eventuella andra aktörer på ett smidigt sätt. Att självmant lösa problem är en förutsättning såväl som social förmåga att hantera kontakt med både undersökningsdeltagare och eventuella andra aktörer. Övrig information
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på heltid under sex månader med start enligt överenskommelse. Placering är i Kristianstad på Näsby med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan tillsammans med CV och personligt brev. Betyg och intyg som styrker det du har uppgivit i ansökan tar du med dig vid en eventuell intervju.
Sista ansökningsdag är 2026-05-13.
Arbetsplats Högskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad är en av Sveriges mest sökta högskolor med några av landets mest attraktiva utbildningar. En liten men samtidigt stor högskola samlad på ett vackert campus. Vi är stolta över våra 500 medarbetare och 14 000 studenter med den mångfald de representerar. Vi delar akademins värderingar och värnar akademisk frihet, kollegialitet, integritet och samhällsrelevans. Vår verksamhet präglas av närhet, engagemang och kvalitetsansvar som genomsyrar alla våra 50 program och 250 fristående kurser. Med ett stort utbud på distans är vi långt fram i utvecklingen av distanspedagogik. Forskningen som bedrivs hos oss är driven av samhällsutmaningar, praktiknära och integrerad med våra undervisningsområden. Vi har forskarutbildningsrättigheter i vårdvetenskap och pedagogiskt arbete. Som arbetsgivare vill vi vara en attraktiv arbetsplats där alla kan göra skillnad. Högskolan Kristianstad eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.
Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.
avdelningschef
Pia Rosander pia.rosander@hkr.se 044-2503277
