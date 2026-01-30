Forskningsassistent
Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildning- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.
Institutionen strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning.
Mer information om oss finns på: https://www.statsvet.su.se.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Statsvetenskapliga institutionen utlyser nu en anställning som forskningsassistent med uppgift att samla in data till ett forskningsprojekt vid institutionen som studerar demokratiska staters reglering av sociala medieplattformar.
Den som anställs kommer att vara delaktiga i att bygga en global databas över regleringar av sociala medier inom ramen för forskningsprojektet https://www.su.se/english/research/research-projects/shaping-the-online-public-sphere-how-and-why-do-democracies-regulate-social-media-platforms.
Arbetsuppgifterna innefattar datainsamling och kodning av lagstiftning i databasen. Det innebär bland annat att identifiera och sätta sig in i lagstiftning som riktar sig mot sociala medieplattformar och föra in denna information i projektets dataset.
Projektet erbjuder goda möjligheter till färdighetsutveckling i datainsamling och databearbetning samt användning av Excel.Kvalifikationer
Du ska ha en masterexamen (MA) i statsvetenskap eller närliggande samhällsvetenskapligt ämne. Tidigare erfarenhet som forskningsassistent är inte ett krav, men du bör vara noggrann och kunna arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska krävs (läsa och skriva). Erfarenhet av arbete i Excel är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser 50 % och är tidsbegränsad i sju månader. Arbetsplats och arbetstid är flexibel men vissa arbetsuppgifter kräver närvaro på institutionen.
Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde 1 mars eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av docent Ludvig Norman, mailto:ludvig.norman@statsvet.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
