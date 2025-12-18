Forskningsassistent
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.På institutionen för biomedicin bedrivs forskning och undervisning inom prekliniska och kliniska medicinska ämnen. Institutionen är indelad i följande fyra avdelningar: infektionssjukdomar, mikrobiologi och immunologi, medicinsk kemi och cellbiologi samt laboratoriemedicin. För närvarande har institutionen cirka 340 medarbetare och cirka 450 Mkr i omsättning.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett starkt intresse för AI-utveckling inom patologi. Som forskningsassistent kommer du att arbeta med datainsamling, inklusive inskanning och annotering av patologibilder, samt inhämtning av relevanta kliniska data från patientjournaler kopplade till dessa bilder. Du kommer även att stödja utveckling och utvärdering av AI-modeller.
Läkarstudent som har genomfört ett godkänt studentarbete.
Meriterande:
Erfarenhet av medicinsk forskning och AI-utveckling inom patologi, särskilt med inriktning mot dermatopatologi.
Anställning
Anställningen är på deltid 20%, och tidsbegränsad, 11 månader, med placering tills vidare på institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Noora Neittaanmäki. Telefon: 072-7190367, e-post:noora.neittaanmaki@gu.se
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-01-07
