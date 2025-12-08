Forskningsassistent
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Psykologiska institutionen har ca 140 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.gu.se/psykologi
Forskningsområde
Psykologiska institutionen söker nu en-två forskningsassistenter för att biträda forskningsverksamhet inom forskargrupperna ICON Lab och LIFE Lab, delvis i ett projekt som undersöker hjärnans plasticitet under inlärning och delvis i ett projekt som undersöker prediktorer av inlärning i hög ålder.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter innefattar varierande uppgifter kring att hantera och förbereda data för analyser och kring genomförandet av en datainsamling; till exempel, rekrytering av forskningspersoner, intervjuer med forskningspersoner och relaterade administrativa uppgifter.Publiceringsdatum2025-12-08Kvalifikationer
Anställningen kräver god förmåga till planering och självständigt arbete, samt förutsätter bekvämlighet i att kommunicera med forskningspersoner och kollegor. Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Meriterande för anställningen är erfarenhet av:
• datainsamlingar med äldre forskningspersoner och personer med nedsatt kognitiv förmåga
• forskningsverksamhet, serviceyrken och patientnära verksamhet
• praktisk forskningsverksamhet inom kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap
• forskningsarbete i projekt fokuserade på inlärning och hjärnplasticitet hos äldre
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad särskild visstidsanställning om 50% i 5 månader. Tillträde 1 februari 2025.
Tillsättningsförfarande
Vid urval av behöriga sökanden ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet (utifrån erfarenhet och personliga egenskaper) samt utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. Därutöver kommer även personliga egenskaper som planeringsförmåga, självständighet och kommunikationsfärdigheter att beaktas.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Martin Lövdén, martin.lovden@psy.gu.se
alt telefon på 031 - 786 32 33.
Har du frågor om anställningsförfarandet kan du kontakta personalhandläggare Therese Björkäng, therese.bjorkang@psy.gu.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
