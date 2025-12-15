Forskare inom meteorologisk fjärranalys
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu / Meteorologjobb / Norrköping Visa alla meteorologjobb i Norrköping
2025-12-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu i Norrköping
, Uppsala
, Göteborg
eller i hela Sverige
På SMHI kombinerar vi naturvetenskap och teknik i det mesta vi gör. Nu har du med kompetens inom satellitdata och programmering möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle genom vår roll i det europeiska satellitsamarbetet EUMETSAT:s tillämpning av satellitdata för klimatövervakning, Climate Monitoring Satellite Application Facility (CM SAF).
Om forskningsenheten
Enheten för meteorologi på SMHIs forskningsavdelning bedriver forskning och utveckling inom områdena klimatanalyser, atmosfäriska processer, luftmiljö och väderprognoser. Vi arbetar med fjärranalys, klimatanalys, utveckling av numeriska modeller för luftmiljö och regionala väderprognoser samt med observationsdata och meteorologiska analyser. Vi är idag 42 forskare på enheten, fördelade på två grupper: miljö/klimat och prognos/observation. Vår verksamhet är till stor del externfinansierad och vi attraherar forskningsmedel på både nationell och europeisk nivå.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
SMHI söker nu en forskare för arbete med meteorologisk fjärranalys inriktad mot klimatövervakning av moln, nederbörd, och strålning, med kompetens inom fjärranalys i det visuella, infraröda och/eller mikrovågsspektrala området. Arbetet sker inom EUMETSAT:s långsiktiga projekt Climate Monitoring Satellite Application Facility (CM SAF). Det är huvudsakligen inriktat mot utveckling och implementering av metoder för analys av molnparametrar och nederbörd från multispektrala data. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i forskargruppen, samt med kollegor i närliggande verksamhet som har hand om den operationella processeringen av satellitdata. Samarbete med internationella forskare och programmerare inom projektet är en viktig del i denna roll.
Inom projektet används data från satelliter med inriktning på globala meteorologiska mätningar med instrument som AVHRR, VIIRS, MODIS och SEVIRI. Viktigt är också att anpassa och utveckla metodiken för sensorer på EUMETSAT:s nya generation polära och geostationära satelliter (med instrument som FCI, METimage och ICI). Ett särskilt mål är att ta fram en gemensam metodik för klimatanalyser av dataset baserade på både geostationär och polära satelliter.
Arbetet består till stor del av att utveckla algoritmer för molndetektion och framtagning av molnegenskaper genom applicering av olika typer av maskininlärning där data jämförs med högkvalitativa referensdata. Beräkningar och utveckling sker i huvudsak på datorsystem eller kluster med högpresterande datorer, med en framtida förskjutning mot alltmer användning av resurser i datamoln.
Resor inom och utanför landet förekommer ca fem gånger per år.
Om dig
Du är expert inom fjärranalys i det visuella till infraröda och/eller mikrovågsspektrala området, med en stark bakgrund i användning av bilddata för meteorologiska och klimatologiska tillämpningar. En doktorsexamen är meriterande men inget krav. Du har en universitetsutbildning inom meteorologi/atmosfärsfysik, fysik, ingenjörsvetenskap eller ett närliggande område. Du har mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Om du saknar kunskaper i svenska bör du kunna tillägna dig svenska som arbetsspråk inom två år.
Ytterligare krav:
• Goda programmeringskunskaper och vana vid testning.
• Behärskar att skriva kod av hög standard som är testad, lätt att underhålla och effektiv att exekvera. Det gäller både inom SMHIs datormiljö och framförallt inom den operationella miljö i CMSAF-projektet där produktion av stora volymer av klimatdata utförs.
• Mycket goda kunskaper i Python och god vana av Linuxmiljö.
• Goda vanor att dokumentera och redovisa ditt arbete (tekniskt och vetenskapligt)
• Har bred kunskap i strålningsteori
Ytterligare meriterande:
• Erfarenhet av att utveckla algoritmer för molndetektion och analys av molnegenskaper
• Kompetens inom maskininlärning
• Vana att arbeta med versionshantering av egen kod.
• Erfarenhet av Pytroll/Satpy
• Bred erfarenhet av satellitprodukter, hantering av stora datamängder och validering av produkter.
• Kunskap och erfarenhet av strålningstransportberäkningar och modeller, t ex RTTOV.
• Arbete i internationella projekt.
Som person är du målmedveten och med god initiativförmåga då du till stor del själv behöver driva ditt arbete. Uppgifterna kräver även förmåga till analys och problemlösning. Arbetet utförs och stäms av med ditt team varför förmåga till samarbete är viktig, liksom att kommunicera resultat internt och externt på ett bra sätt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid.
Placeringsort: Placeringen är i första hand vid vårt kontor i Norrköping, men placering på vårt lokalkontor i Göteborg är också möjligt. En majoritet av arbetstiden utgår ifrån kontoret, men du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om SMHI som arbetsplats och om vårt erbjudande här.
SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu
(org.nr 202100-0696), http://www.smhi.se Arbetsplats
Smhi Jobbnummer
9643561