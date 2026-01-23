Forskare i membranproteinbiokemi
2026-01-23
Institutionen för biokemi och biofysik.
SciLifeLab (https://www.scilifelab.se/)
är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.
Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. För mer information om vår verksamhet, se vår webbplats: http://www.dbb.su.se/.
Projektbeskrivning
Projektet är inriktat på att bestämma struktur och funktion av sekundära soluta proteinbärare.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar att planera och driva forskningsprojekt, som ämnar bestämma struktur och funktion av sekundära soluta proteinbärare. Handledning av doktorander och övriga deltagare i projektet igår också i uppgifterna.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Förmåga att använda "proteoliposome assays" för att analysera membranproteiners funktion och inhibition är ett krav, samt även erfarenhet av produktion och isolering av membranproteiner. Erfarenhet av att arbeta med akivitets- och inhibitionsstudier av transportörproteiner är också ett krav. Önskvärt är även erfarenhet av substratbindning och funktionell analys av transportörproteiner samt erfarenhet av "single-particle cryo electron microscopy (EM).
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor, David Drew, mailto:david.drew@dbb.su.se
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
