Forskare
Göteborgs Universitet (GU) / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2026-05-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Universitet (GU) i Göteborg
, Strömstad
, Mariestad
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden - från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en forskare, med placering vid Sektionen för klinisk neurovetenskap.
Omfattande forskning inom neuroinflammation, med särskilt fokus på multipel skleros (MS), bedrivs vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för klinisk neurovetenskap. Forskningen syftar till att identifiera biomarkörer i blod och cerebrospinalvätska för att förbättra diagnostik, förutsägelse av sjukdomsaktivitet, svårighetsgrad och progression, samt för att utvärdera behandlingseffekter. Under senare år har särskilt fokus lagts på att förbättra utvärderingsmetoder för att identifiera patienter med pyrande MS, det vill säga gradvis försämring som inte är förknippad med skov. Mekanismerna bakom denna försämring kommer att studeras mer i detalj med hjälp av lösliga biomarkörer, kvantitativ MRI, optisk koherenstomografi (OCT), kognitionsmätningar samt olika funktionstester.
MS-forskargruppen har även nationella och internationella samarbeten kring MS-registerstudier, riktlinjer för utvärdering av MS-progression samt vård och behandling av neuromyelit optica spectrum disease (NMOSD).Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar organisation och utformning av studier, övervakning och analys av prospektivt insamlade patientdata, färdigställande av manuskript samt litteratursökning och klassificering av vetenskapligt material som underlag för kliniska rekommendationer och riktlinjer.Kvalifikationer
Krav för anställningen är att du är specialistläkare i neurologi samt disputerad forskare i neurologi. Tjänsten kräver stor kompetens inom neuroinflammation och klinisk neurologi, specifikt för inflammatoriska demyeliniserande sjukdomar som MS och NMOSD.
Erfarenhet krävs av utvärdering av biomarkörer i blod, cerebrospinalvätska, MRT, OCT samt med kliniska funktionstester för diagnostiska, prognostiska och terapeutiska ändamål. I kraven ingår också goda kunskaper om att arbeta med omfattande registerdata och erfarenhet av att arbeta med kliniska rekommendationer och riktlinjer.
Tidigare erfarenhet av vetenskaplig handledning och publicering i peer-reviewed tidskrifter inom tjänstens fokusområden är meriterande. Nätverk för nationella och internationella samarbeten inom tjänstens fokusområden är önskvärda. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 6 månader, 10% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att professor/biträdande sektionschef Asgeir Jakola, tfn: +46 31 342 97 41, e-post: mailto:jakola.asgeir@gu.se
Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonen.
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokandeSå ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Intyg om doktorsexamen bifogas med ansökan.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-05-25
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9889899