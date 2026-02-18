Forskare
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhällen för framtiden.
Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna.
Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS). Akademin har cirka 90 medarbetare fördelade på två avdelningar: avdelningen för lärande och avdelningen för humaniora och samhälle. Akademin erbjuder utbildning på grundnivå och även kompletterande pedagogisk utbildning, samt kompetensutveckling för yrkesverksamma. Dessutom finns vid avdelningen för lärande ett nystartat internationellt masterprogram i Digitalt lärande. Via olika forskarskolor samt forskarutbildning vid andra akademier är även flera doktorander knutna till akademin. Akademin är just nu i färd med att formulera en forskarutbildningsansökan inom området "Lärande i skola och samhälle". Forskningen vid akademin är profilerad mot lärande och social förändring. Högskolans forskning är sedan 2022 organiserad i olika mångdisciplinära forskningsprogram som erbjuder goda möjligheter för samverkan såväl inom akademin som med forskare på andra akademier. Flertalet av akademins forskare är anknutna till högskolans forskningsprogram TRAINS - Transformation, Innovation and Norm Sciences och LeaDS - Lärande i ett digitalt samhälle. Läs mer om dessa och andra forskningsprogram via länken https://www.hh.se/forskning/forskningsprogram.html
Till akademin hör även Digitalt laborativt centrum (DLC) som är en kreativ digital miljö för utbildning, forskning och samverkan. Utöver denna har vi i nätverk SamLär ett upparbetat samarbete med kommuner och skolhuvudmän i regionen. Vidare bedrivs vid akademin praktiknära forskning i samarbete både med lokala skolhuvudmän och lärosäten i södra Sverige.
Vi söker nu en forskare som vill vara med att utveckla forskningen kopplat till forskningsprogrammet LeaDS.https://hh.se/lhsPubliceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Forskaren kommer att bidra till datainsamling, genomförande och publicering av forskningsprojekt tillsammans med professor Pernilla Nilsson. I arbetet ingår dessutom att arbeta med ansökningar om externa medel för att utveckla forskningsprogrammet LeaDS.
Kvalifikationer för forskare
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt dokumenterat forskningsarbete efter doktorsexamen.
Specifika kvalifikationer för denna anställningKvalifikationer
- Den sökande ska vara disputerad och ha en lärarexamen.
- Den sökande ska vara docentmeriterad eller nära en docentmeritering.
- Den sökande ska också ha erfarenhet av att ha arbetat med praktiknära forskning avseende skolans digitalisering, både avseende lärare och skolledare.
- Den sökande ska ha erfarenhet av samverkansaktiviteter på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
Meriterande
- Kompetens inom undervisning med stöd i Generativ AI samt andra former av digital teknik för utbildningssyfte är meriterande.
- Erfarenhet av forskning och forskarutbildning och i tvärvetenskapliga eller mångvetenskapliga miljöer samt erfarenhet av arbete med forskarskolor tillmäts särskild betydelse.
- Erfarenhet av att erhålla externa medel i konkurrens är meriterande.
- Erfarenhet av nationellt och internationellt samarbete som rör skolans digitalisering är meriterande.
Upplysningar
För frågor om tjänsten som forskare: Professor Pernilla Nilsson, pernilla.nilsson@hh.se
, tel. 0708 352772
För frågor om anställningen: Avdelningschef för lärande, Kalle Jonasson, kalle.jonasson@hh.se
, tel. 0729 773821Så ansöker du
Ansökan ska innehålla
- Ansökningsbrev - kortfattad beskrivning av dina akademiska ambitioner, intresse och erfarenheter av relevans för anställningen/projektet (max 2 sidor).
- Översiktlig merit- och tjänsteförteckning (cv) som ger en bild av din samlade kompetens.
- Doktorsexamen. - examensbevis uppladdat som separat fil, tydligt uppmärkt. En översättning till engelska eller svenska ska finnas om dokumenten inte utfärdats på något av dessa språk.
- Publikationslista - förteckning över vetenskapliga texter samt din roll i dessa publikationer. Avhandling och åberopade publikationer ska företrädesvis länkas till alternativt bifogas separat.
Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.https://hh.se/om-hogskolan/fakta-om-hogskolan.htmlhttps://www.hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss
Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan.
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
Välkommen med din ansökan!
