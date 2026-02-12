Forskare - marin ekosystemmodellering och analys
2026-02-12
Institutionen för akvatiska resurser
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision - Starka fiskbestånd i friska vatten. Vi söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.
Vi söker en erfaren forskare till Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), Kustlaboratoriet. Du kommer att bidra till vårt arbete med att ge råd till förvaltningen och utveckla kunskap för ett hållbart nyttjande av ekosystem i kust- och havsområden. Du kommer särskilt bidra till utvecklingen av end-to-end ekosystemmodeller och verktyg för att analysera ekosystemdata.
Om jobbet
Du kommer i huvudsak att arbeta med marina ekosystemmodeller för högre och lägre trofinivåer. Till dina uppgifter hör att samarbeta med kolleger för att koppla modeller för högre och lägre trofinivåer, arbete med oceanografiska data och att bidra till vetenskaplig publicering. I arbetet ingår hantering av stora datset. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid efter verksamhetens behov.
Din bakgrund
Du har ett stort intresse och tidigare erfarenheter av marin ekosystemmodellering och kvantitativ analys. Som person är du ansvarstagande och stark inom skriftlig och muntlig kommunikation. Du tycker om att arbeta i grupp men du är också bekväm med att arbeta självständigt. Du har lätt för att lära dig nya saker, är van vid att arbeta systematiskt och har ett flexibelt förhållningssätt. Vid anställningen läggs stark vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, noggrannhet, samt ämnesmässig skicklighet, vilka gärna kan exemplifieras i ansökan.
Du ska:
• Uppvisa solida kunskaper i marin ekologi
• Behärska programmeringsspråken Fortran, Python och R
• Uppvisa kompetens inom statistisk analys och modellering
• Ha kapacitet att arbeta med komplexa data
• Ha stark kommunikationsförmåga på engelska
Det är meriterande om har:
• Forskningserfarenhet om Östersjöns ekosystem
• Goda kunskaper inom marin biogeokemi, oceanografi och marinekologiska processer
• Erfarenhet av Ecopath med Ecosim i Fortran
• Påvisas expertis inom oceanografisk dataanalys
• Påvisad expertis inom rumslig dataanalys (GIS)
• Påvisad expertis inom arbete med numeriska modeller
• Hög vetenskaplig meritering (publikationer, högre akademisk utbildning)
Behörighet: Doktorsexamen i relevant ämne (exempelvis med betoning på ekosystemmodellering, datavetenskap, marin biologi, kvantitativ ekologi)
Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är en av SLU:s största och har drygt 200 anställda vid fyra huvudorter: Lysekil, Öregrund, Uppsala (Ultuna) och Stockholm (Drottningholm), samt fältstationer. Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk, fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken. För mer information om institutionen: Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) | Externwebben
