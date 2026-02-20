Försäljningschef Segeltorp
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Försäljningschef på vår multibrand anläggning i Segeltorp. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt..
Arbetsuppgifter Som försäljningschef ansvarar du för att leda och utveckla försäljningsteamet på anläggningen mot uppsatta mål. Du driver försäljningen strategiskt och säkerställer en framgångsrik etablering och utveckling av våra varumärken, såsom Smart, Astara och BYD.
Genom ett närvarande och coachande ledarskap skapar du engagemang, motivation och tydlighet i teamet. Du stöttar säljarna i deras utveckling, stärker deras förmåga att skapa kundvärde och bidrar till att de ser betydelsen i sitt arbete där varje affär är viktig och varje kundrelation gör skillnad. Du arbetar aktivt med kundnöjdhet och kundkännedom och säkerställer att verksamheten bedrivs i linje med företagets vision, affärsidé och målbild samt omsätts i konkreta resultat i det dagliga arbetet.
Du rapporterar till platschef på anläggningen.
Nyckelkompetenser/förmågor
Flera års erfarenhet inom bilförsäljning
Erfarenhet från officiellt/inofficiellt ledarskap
B-körkort fordras
God förståelse för affärsfunktioner, kommunikationsförmåga och social kompetens
Du har ett strategiskt tänkande och goda organisatoriska färdigheter.
Förmåga att uppnå affärsmål, samt utveckla och förbättra processer för verksamheten
Du är ambitiös, prestationsinriktad och vågar ta beslut
Förmågan att självständigt organisera ditt dagliga arbete och du trivs i en roll med högt tempo och varierande arbetsuppgifter
Brinnande intresse för att skapa affärer
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Så ansöker du
