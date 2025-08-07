Försäljningschef, begagnade bilar Uppsala
2025-08-07
Vi på BG Motor har under de senaste åren varit under stark tillväxt och idag är vi en av de största begagnathandlarna i Mellansverige. Vi siktar på att fortsätta denna positiva utveckling och söker nu en försäljningschef till Uppsala som vill fortsätta driva utvecklingen framåt. Har du tidigare erfarenhet från branschen och trivs i en miljö med högt tempo och familjär stämning? Då kanske det är dig vi söker, välkommen att bli en del av oss!
Om rollen
Som försäljningschef ansvarar du för försäljningen av begagnade person- och transportbilar på vår anläggning i Uppsala. Du leder ett mindre team på tre personer, med personalansvar, och säkerställer att säljprocessen håller hög kvalitet från start till mål.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Sätta mål, följa upp och säkerställa att alla i teamet arbetar utifrån gemensamma förutsättningar.
Utveckla säljarna genom coaching, feedback och strukturerad uppföljning.
Ha daglig koll på verksamheten och vara drivande i BG Motors förbättringsarbete.
Ansvar över anläggningens bilar, priser och annonsuppdateringar.
Köpa in bilar till anläggningen i Uppsala.
Sälja ett 20 tal bilar per månad
Inköpen sköts delvis av vår dedikerade inköpsavdelning och ditt fokus ligger på att leda försäljningen av de bilar som finns på anläggningen. Du leder och inspirerar våra säljare, ser till att energin är på topp och att affärerna rullar in. Dessutom blir du en del av vår ledningsgrupp där du får vara med och påverka företagets framtid och utveckling.
Här är vi ett tight och sammansvetsat team som arbetar tillsammans. Alla delar vi ambitionen om att leverera god service och hela tiden nå nya höjder. Här får alla vara med och bidra och påverka sin egen arbetsvardag. Publiceringsdatum2025-08-07Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet från branschen och har ett stort intresse för bilar. Du är van vid att ta ansvar, har känsla för affärer och trivs i en miljö där det händer mycket. Om du har tidigare ledarerfarenhet och goda inköpskanaler eller erfarenhet av inköp ser ser vi det som ett plus men inte ett krav. För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt B-körkort.
Som person är du affärsmässig, målmedveten och van att jobba mot både kortsiktiga och långsiktiga mål. Du är strukturerad, analytisk och har förmåga att sätta upp processer för uppföljning av resultat. Kundnöjdhet är viktigt för oss och för att lyckas i rollen är du relationsskapande och serviceinriktad. Dessutom är du prestigelös och har en god samarbetsförmåga.Övrig information
Tjänsten är på heltid, tillsvidare.
Arbetstider måndag-fredag 9-18 samt lördagar enl. schema 11-15.
Plats: Uppsala
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vänta inte med din ansökan, vi jobbar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!Kvalifikationer
Erfarenhet från bilbranschen
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort.
Meriterande
Tidigare ledarerfarenhet
Goda inköpskanaler / erfarenhet av inköp
Om arbetsgivaren - BG Motor
BG Motor är en bilhandlare som grundades 2018 med inställningen att erbjuda personlig service av hög kvalitet tillsammans med bilar som håller hög standard. 2021 både byggde och flyttade vi in i vår alldeles egna bilhall i Uppsala. Idag har vi expanderat med ytterligare anläggningar i både Tierp och Sala, dessutom med en verkstad i Tierp.
Den röda har tråden alltid varit densamma - vi vill vara din personliga bilhandlare. Hos oss får alla kunder ett personligt mottagande som är så långt ifrån ett ordermottagande det går att komma. Många tycker att det är krångligt att köpa bil, därför är vi en bilhandlare som specialiserar oss på att göra bilaffären trygg, enkel och smidig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
BG Motor Jobbnummer
9449898