Undersköterskor, Kirurgavdelning, Skellefteå
Region Västerbotten, Kirurgcentrum / Undersköterskejobb / Skellefteå Visa alla undersköterskejobb i Skellefteå
2026-06-16
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Kirurgcentrum i Skellefteå
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Centrum för opererande verksamheter (COV) i Skellefteå samlar flera verksamheter med gemensamt fokus på opererande vård. Centrumet omfattar kirurgisk och ortopedisk vård, tillsammans med anestesi-, operations- och intensivvårdsverksamhet, samt postoperativ vård. Verksamheten bedrivs i nära samverkan mellan professioner och i samarbete med övriga kliniker inom sjukhuset och länet.
Kirurgavdelning 2 och 8 har båda akut och planerad verksamhet. Kirurgen 2 bedrivs året runt med 20 vårdplatser och Kirurgen 8 är en veckovårdsavdelning med 8 vårdplatser. Vi har ett stort inflöde av patienter, vilket innebär att patienterna vårdas kortare och längre tid. Vi vårdar även palliativa patienter på Kirurgen 2 och har ett gott samarbete med palliativ medicin. Vi erbjuder ett spännande, varierande och utvecklande arbete i en trevlig arbetsgrupp. Vi har ett öppet arbetsklimat och ett gott samarbete mellan olika yrkeskategorier.
Vi arbetar i en arbetstidsmodell med önskeschema och rotationstjänstgöring vilket innebär ett schema med dygnets alla timmar. Här arbetar vi 2 av 5 helger. Under helgerna och stängning av Kirurgen 8 så bemannar personalen Kirurgen 2.
Din inskolning kommer att anpassas efter dina erfarenheter och behov. Kompetensutbildning ingår för vissa delegerade arbetsuppgifter. Vi erbjuder friskvårds timme, det finns ett personal gym att tillgå, bidrag finns för arbetsskor. Inom dygnet runt verksamhet får man ett lönetillägg.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Ditt arbete hos oss sker inom ett brett kirurgiskt område med specialiserad kirurgi och akutsjukvård. Du kommer att ingå i ett team med ansvar för patienternas omvårdnad och bidra till en hög patientsäkerhet och vårdutveckling. Du är viktig för våra patienter men även för avdelningarna och vår framtid. Tillsammans med dina kollegor bidrar du med att skapa ett gott samarbete och en trevlig atmosfär på avdelningarna och inom vår klinik. Du kommer att arbeta på båda avdelningarna.Kvalifikationer
Vi söker nu undersköterskor med adekvat utbildning och socialstyrelsens kompetensbevis, gärna med erfarenhet av akutsjukvård. Vi vill att du har ett gott bemötande och ser samarbete som en viktig del i arbetet och i omvårdnaden. Du är som person ansvarstagande och skapar trygghet och förtroende. Du vill vara med och bygga vidare samt utveckla både vår verksamhet och Dig själv.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-31 Enligt överenskommelse, upphör: 2027-02-28 .
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331976". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
931 86 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Kontakt
Kommunal
Emma Nilsson 0910-771340 Jobbnummer
9965460