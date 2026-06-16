Kvinna i boende i utkanten av Västerås söker kvinnliga assistenter
Alvita Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2026-06-16
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Är du en engagerad, förnuftig, pigg och initiativrikperson med humor och som dessutom har intresse för matlagning, trädgård, inredning och turer till loppis/second hand?
I så fall är vi nära en match med denna kund som behöver stabila och trygga personer med glimt i ögat som sina förlängda armar, för att kunna leva sitt liv så vanligt och bra som möjligt.
Att kunna se måendet och behovet hos kunden från dag till dag är en viktig egenskap vi ser att du har då måendet och orken kan svikta. Att låta saker få ta sin tid utan stress.
Kör du också egen bil så du kan ta dig till arbetet utanför stan så är vi snart hemma.
Här finns en del allergier, bl a katt samt infektionskänslighet. Hund finns i hemmet. Erfarenhet och personlig lämplighet premieras. God svenska är viktigt för förståelse åt båda håll.
Varierande arbetstider med jour under natt.
Permobil används. Mer info ges vid intervjutillfälle.
Alvita assistans är ett lokalt företag från Västerås med tillstånd från IVO och kollektivavtal med Almega. Vi arbetar nära våra assistenter och kunder för att få till den bästa assistansen.
Varmt välkommen med din ansökan om du känner att det här för dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: assistans@alvita.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan juli". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvita Care AB
(org.nr 559086-5977)
Sigurdsgatan 6 (visa karta
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721 30 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alvita Care AB Jobbnummer
9965456