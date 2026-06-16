Specialpedagog till Torvallaskolan
Östersunds Kommun / Speciallärarjobb / Östersund Visa alla speciallärarjobb i Östersund
2026-06-16
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Är du en passionerad pedagog som älskar att göra skillnad? Då kanske du är den vi letar efter! Vi söker en specialpedagog som vill bli en del av vår fantastiska team. Hos oss på Torvallaskolan erbjuds du spännande uppdrag, arbete i moderna lokaler och möjlighet till utveckling.
Torvallaskolan är en 7-9-skola med cirka 235 elever. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Torvallaskolan skolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar på varandra. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och tar våra roller som vuxna förebilder på stort allvar. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våraelever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att:
Bidra aktivt till analys och systematisk utveckling av verksamheten mot våra mål inom kunskap, trygghet och trivsel. I det arbetet ansvarar du särskilt för analyser av elevresultat, extra anpassningar, särskilt stöd och närvaro för att stötta rektor inom det systematiska kvalitetsarbetet.
Du är en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor och fortbildning för hela skolan. Där du bidrar med kunskaper om inlärning för elever som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
Tillsammans med elevhälsoteamet samverkar du med personal, vårdnadshavare och externa aktörer för att alla elever ska ha goda förutsättningar för lärande.
Tillsammans med personal undanröjer du hinder i undervisningen och skapar en god lärmiljö.
Du genomföra pedagogiska kartläggningar samt upprättar och följer upp åtgärdsprogram.
Du kommer bära ett stort ansvar i att leda samt dokumentera elevhälsomöten och i dessa möten verka för ett gott samarbete hem och skola.
Din kompetens Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Legitimerad specialpedagog.
Tidigare erfarenhet av arbete inom skolan.
God svenska i både tal och skrift.
Datorvana.
Kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.
Meriterande
Erfarenhet av att ha arbetat som specialpedagog på 7-9.
God IT-vana och erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg är meriterande.
Vi söker dig!
Vi ser att du har en god vana att arbeta mot uppsatta mål och följer upp resultat gällande ditt arbete och justerar specialpedagogiska insatser så att eleverna når sina mål. Du har en god insikt kring elevers olika förutsättningar och anpassar insatser utifrån individens behov. Du har en tydlighet i dina relationer med elever, kollegor och ledning. Du är en trygg och stabil vuxen. Du har en god förmåga att samarbeta med kollegor och driva utveckla av det specialpedagogiska arbetet på individ, grupp och organisationsnivå. Du har en god struktur och kan lägga upp tydlig plan för ditt specialpedagogiska arbete.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), http://www.ostersund.se
Rådhusgatan 21 (visa karta
)
831 82 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Marie Löfhaugen marie.lofhaugen@ostersund.se +46706254851 Jobbnummer
9965457