Utbildningssjuksköterska till Neurologiavdelning i Kristianstad
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2026-06-16
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Söker du ett arbete där du får möjlighet att fördjupa din kunskap om hjärnan och nervsystemet? Vill du vara en del av den akuta strokesjukvården och samtidigt bidra till att utveckla din och dina kollegors omvårdnadskompetens för patienter med neurologiska sjukdomar? Då ska du söka dig till oss på neurologiavdelningen i Kristianstad!
Neurologiavdelningen är en vårdavdelning på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) tillhörande verksamhetsområde medicin. Avdelningen ansvarar för vuxna patienter med stroke och neurologiska sjukdomar. Förutom vårdarbete och omvårdnadsansvar är sjuksköterskorna dygnet runt en del av sjukhusets rädda-hjärnan larm. Vi arbetar utifrån en teambaserad vård.
Som utbildningssjuksköterska får du en nyckelroll i att leda och prioritera utbildningsinsatser kopplade till ett projekt vi kallar 80-20. Syftet med projektet är att skapa en bättre balans mellan kliniskt arbete och kompetensutveckling för våra medarbetare. Projektet innebär att 80 procent av tjänstgöringsgraden schemaläggs med kliniskt arbete och 20 procent schemaläggs med kompetensutvecklingsinsatser så som utbildningar, ansvarsområden och projektarbete. Detta i syfte att förbättra arbetsmiljön samt skapa en större delaktighet i och struktur kring utvecklingen av såväl den egna rollen som verksamheten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig som önskar en spännande och varierande tjänst där du får möjlighet att utveckla uppdraget som utbildningssjuksköterska. Tjänsten innebär att du arbetar 50 procent som utbildningssjuksköterska och 50 procent kliniskt. Du får även uppdraget som huvudhandledare på vår avdelning.
Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete med fokus på den akuta vården där du är en viktig del i teamet runt patienten. Du får bred kompetens inom din specialitet och möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av vården samt avdelningen. Vi erbjuder dig en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter och behov för att du ska komma in i verksamheten och din roll på bästa sätt.
Arbetstiden är förlagd under dag, kväll och natt under samtliga veckodagar och vi använder oss av bokningsschema samt storhelgsrotation. Under sommar samt jul- och nyårshelgerna jobbar du 100 procent kliniskt.
Tveka inte att höra av dig vid frågor och funderingar!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har några års erfarenhet som sjuksköterska, är trygg i din profession och har ett intresse för att utbilda och vägleda såväl sjuksköterskor som undersköterskor. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är också ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom neurologi, likaså om du har genomgått handledarutbildning och har erfarenhet av att undervisa samt planera utbildningsinsatser och simuleringsövningar.
Vi söker dig som har en god organisationsförmåga och framförhållning, samtidigt som du kan ställa om och prioritera i ditt arbete när en akut situation uppkommer. Du har ett intresse för neurologi, ett stort driv och viljan att vidareutveckla vården. För oss är det en självklarhet att du är noggrann i din sjuksköterskeroll och tar hand om patienterna utifrån deras olika behov och ger dem ett gott bemötande. Andra egenskaper vi värdesätter hos dig som person är att du är engagerad, initiativrik och öppen för nya utmaningar samt möjligheter. Vi vill även att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och närmaste chef. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval, så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid med möjlighet till deltid. .
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Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331442". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
J A Hedlunds väg 5 (visa karta
)
291 33 KORREKT Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Maria Larsson, Teamledare Maria.T.Larsson@skane.se Jobbnummer
9965451