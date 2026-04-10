Försäljning och kundbesök

2026-04-10


Visa alla rese- och trafikjobb i Sundbyberg, Solna, Danderyd, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pulsar Digitech AB i Sundbyberg

Säljare sökes - Marknadsför digital signeringstjänst (Mysign)
Vill du arbeta med försäljning i ett växande bolag och vara med och driva digitaliseringen framåt? Vi söker nu en engagerad och resultatinriktad säljare som vill marknadsföra vår digitala signeringstjänst Mysign.

Om tjänsten
Som säljare hos oss arbetar du aktivt med att nå ut till nya kunder och utveckla befintliga relationer. Du kommer att marknadsföra Mysign genom en kombination av telefon, e-post och personliga besök. Rollen är varierad och passar dig som trivs med att arbeta självständigt och mot tydliga mål.

Dina arbetsuppgifter
Prospektering och nykundsbearbetning

Kontakta kunder via telefon och e-post

Boka och genomföra kundmöten, både digitalt och fysiskt

Presentera och sälja in Mysign

Bygga långsiktiga kundrelationer

Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning (meriterande men inget krav)

Är driven, självgående och målinriktad

Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift

Trivs med att arbeta både ute hos kund och från kontor

Har B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift

Vi erbjuder
Heltidstjänst

Fast lön + provision

Tjänstebil

Företagstelefon och dator

Möjlighet att växa tillsammans med bolaget

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: info@mysign.se

Pulsar Digitech AB (org.nr 559517-3831)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

