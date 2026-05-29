Förrådsansvarig
Sjöfartsverket / Lagerjobb / Trollhättan Visa alla lagerjobb i Trollhättan
2026-05-29
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöfartsverket i Trollhättan
, Orust
, Kungälv
, Lysekil
, Tjörn
eller i hela Sverige
Sveriges vackraste arbetsplats söker en Förrådsansvarig med placering i Trollhättan
Att arbeta som Förrådsansvarig på Sjöfartsverkets förråd i Trollhättan
Du blir navet i Sjöfartsverkets lagerfunktion. Du kommer vara länken mellan verksamheten, inköp, distribution och lagerhållning och däri koordinera samt säkerställa ett optimalt logistikflöde. Du kommer att ha kontakt med såväl interna såsom externa intressenter. Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
I rollen som Förrådsansvarig är du ansvarig för Sjöfartsverkets Centralförråd i Trollhättan. I denna tjänst kommer du ta emot och distribuera gods samt löpande uppdatera vårt lagersystem med aktuellt saldo. Du har även ansvar för hanteringen av tyngre gods vilket innebär arbete med hjullastare och truck. Du administrerar och planerar underhåll av vår fordonspark. I rollen ingår även ansvar över och inköp av förbrukningsartiklar samt kemikalier och därtill miljörapporter. Du kommer även löpande utveckla och optimera lagerhantering samt rapportera till underhållschefen. Det förekommer i tjänsten också beredning och planering av större projekt och etableringar på våra ytterstationer.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen som Förrådsansvarig krävs att du har:
Gymnasieexamen och/eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
Dokumenterad vana av arbete i affärssystem/lagersystem, eller annan erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig
B-körkort (manuell växellåda)
Truckkörkort (A2 och B1)
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Farligt gods-utbildning ADR
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Truckkörkort (Hjullastare=C)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du har förmåga att arbeta självständigt och du måste ha gott ordningssinne. Det är viktigt att du är serviceinriktad, är duktig på att skapa professionella relationer och har lätt för att samarbete med andra. Vi vill att du har lätt för att ta initiativ och ser positivt på förändringar.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen kan komma att bli placerad i säkerhetsklass. För denna nivå av säkerhetsklassning ställs inte krav på svenskt medborgarskap.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Första intervjuer kommer att hållas v.23 och v.24.
Andra intervju kommer att hållas v.25 och v.26.
Upplysningar:
Chef Nicklas Tåqvist, 010-478 51 63 eller mail: Nicklas.Taqvist@sjofartsverket.se
Rekryteringsspecialist StudentConsulting, Irma Wallander, irma.wallander@studentconsulting.com
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtligakan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast den 14 juni 2026.
Diarienummer: 26-03565
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654)
461 34 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjöfartsverket Jobbnummer
9935760