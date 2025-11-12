Förpackningsoperatör till Rechon Life Science
2025-11-12
Om tjänsten
I rollen får du en central position i förpackningsprocessen, där du ser till att produktionen flyter på smidigt och effektivt. Du övervakar och justerar maskinerna för att säkerställa ett jämnt materialflöde och högsta möjliga kvalitet i varje förpackning. Det är ett ansvarsfullt och tekniskt varierat arbete där du blir en nyckelperson i hela produktionskedjan.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Etikettering, montering och packning av produkter
• Dokumentation av arbetet enligt god tillverkningssed (GMP)
• Övervakning och drift av maskiner i produktionslinjen
Tjänsten är på heltid och följer ett 3-skiftsschema måndag till fredag med varierade arbetstider mellan kl. 06.00 och 00.00. Du inleder med en gedigen introduktion under de första två månaderna, då du arbetar dagtid (kl. 07.00-15.30) och blir introducerad till arbetet av en erfaren kollega.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, har ett öga för detaljer och trivs med finmotoriskt arbete. Du är en lagspelare som bidrar till god stämning i gruppen samtidigt som du känner dig trygg att arbeta självständigt. Du arbetar strukturerat, följer instruktioner noggrant och har förståelse för vikten av att följa företagets höga krav på rutiner och regelverk. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från läkemedelsbranschen och är van vid att arbeta i olika mjukvarusystem, samt om du har erfarenhet från roll som maskinoperatör.
Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet.
Krav för tjänsten:
• Avslutad gymnasieexamen
• Flytande svenska i tal och skrift
• God förståelse för engelska
Om Rechon Life Science
Rechon Life Science AB är ett privatägt läkemedelsföretag med ca 350 anställda och verksamhet i Malmö och Arlöv. De har i mer än 60 år levererat aseptiska produkter enligt internationella läkemedelskrav. Idag ligger fokus på kontraktstillverkning och kontraktspaketering av både registrerade läkemedel och material för kliniska prövningar.
Kunderna finns över hela världen och omfattar både mindre Start-Up företag och stora internationella läkemedelsbolag. Rechon Life Science befinner sig i ett expansivt skede med nya projekt och kunder, vilket innebär stora utvecklingsmöjligheter för dig som framtida medarbetare.
Vill du läsa mer om Rechon Life Science? Besök gärna deras hemsida https://www.rechon.com/: https://www.rechon.com/
Övrig information
• Start enligt överenskommelse
• Tjänsten är ett konsultuppdrag med en provanställning på 6 månader med vidare möjlighet till förlängning av kundföretaget
• Bakgrundskontroll genomförs som en del av rekryteringsprocessen
• Utdrag ur belastningsregistret från Polisen behöver uppvisas vid eventuell intervju
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sarah Hallberg via Sarah.Hallberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta Adeccos support viainfo@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Ersättning

Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Detta är ett heltidsjobb.
Adecco Sweden AB
National Recruiter
Sarah Hallberg sarah.hallberg@adecco.se Jobbnummer
9601952