Företagsutvecklare till Företagsutbildarna
2026-03-10
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Vill du vara med och utveckla framtidens industri i Gävleborg?
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad för regionens företag - och som trivs i en roll där du kombinerar utveckling, rådgivning och partnerskap med industrin.Publiceringsdatum2026-03-10Om företaget
Företagsutbildarnas vision är att forma framtidens industri som Sveriges ledande kompetens- och utvecklingspartner. Som medlemsägd organisation arbetar vi med att stärka svensk industris lönsamhet, förnyelseförmåga och internationella konkurrenskraft. Som en långsiktig och oberoende partner verkar vi för företagens utveckling genom att investera i industriell omställning och erbjuda vägledning, stöd och insatser som gör skillnad.
Med över två decenniers erfarenhet och stark lokal förankring förstår vi industrins behov på djupet.
Nu stärker vi vårt team i Gävleborg med en ny företagsutvecklare - en nyfiken, engagerad och relationsskapande kollega som vill vara med och skapa verklig nytta för regionens små och medelstora industriföretag.
Om rollen
Som företagsutvecklare arbetar du nära industriföretag i regionen och blir en del av deras utvecklings- och förändringsarbete.
I rollen kommer du bland annat att:
Besöka industriföretag och identifiera behov, utmaningar och utvecklingsmöjligheter
Stötta företag i utvecklings- och omställningsarbete, exempelvis inom effektivisering, hållbarhet, digitalisering och organisationsutveckling
Fungera som rådgivare och coach i företagens förändringsresor
Genomföra insatser själv eller tillsammans med konsulter och andra samarbetspartners
Planera och hålla i workshops, seminarier och branschträffar
Medverka i utvecklingsprojekt och följa upp resultat mot projektmål
Hålla dig uppdaterad kring nya initiativ och möjligheter kopplade till industrins omställning
Delta i och driva utvecklingsprojekt för IUC Gävleborg
Rollen innebär många möten med företag och organisationer och passar dig som trivs i en varierad vardag där relationer och utvecklingsarbete går hand i hand.Profil
Du drivs av att bidra till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv och har en god förståelse för industrins verklighet. Vi tror att du:
Är relationsbyggande, lyhörd och trygg i att möta företag i olika branscher och utvecklingsfaser.
Är van att arbeta i industriell miljö
Är pedagogisk och tydlig i både muntlig och skriftlig kommunikation.
Har relevant eftergymnasial utbildning och bred erfarenhet från industrin och kunskap om industrins utmaningar.
Har arbetat med förändringsarbete såsom processutveckling, Lean, effektivisering, logistikutveckling eller produktionsplanering.
Har goda kunskaper eller erfarenhet av företagens hållbarhetsfrågor och förstår hur hållbarhetsarbete kan integreras i affärs- och produktionsutveckling.
Har erfarenhet av och förståelse kring vikten av produktionsnära automation och digitalisering.
Varför du kommer trivas hos oss
Här får du ett arbete där du verkligen kan göra skillnad för industriföretag i regionen.
Du blir en del av ett kunnigt och engagerat team där man delar erfarenheter och hjälps åt framåt.
Du får också:
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till industrins utveckling
Stor frihet och möjlighet att påverka ditt arbete
En kunskapsdriven organisation med fokus på utveckling
Möjlighet att utveckla både din egen kompetens och företagens
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Tillträde snarast möjligt. Resor inom och utanför Gävleborg förekommer och B-körkort samt tillgång till egen bil är nödvändig även om gemensam företagsbil finns att nyttja. Kontor finns både på Sandbacka Science Park i Sandviken och i Hudiksvall, med möjlighet att arbeta hybrid enligt policy.Så ansöker du
Urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Simon Lindqvist Hälsinglands Rekrytering 076-800 11 09 simon.lindqvist@halsinglandsrekrytering.se
Har du inget färdigt CV? Inga problem - ring så tar vi ett första samtal istället.
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
