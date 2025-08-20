Företagsstädare hos WOS Städ

WOS Städ och Consulting AB / Städarjobb / Vellinge
2025-08-20


Vi söker dig som vill bli en del av WOS Städs härliga gäng!
Rollen är att städa på företag och skolor.
Vi ser gärna att du har erfarenhet sedan tidigare.
Stort plus är om du har erfarenhet av att köra skurmaskin.

Publiceringsdatum
2025-08-20

Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård
B - körkort
Talar och förstår svenska alt engelska
Nogrann och gillar att ta ansvar

Vad erbjuder vi på WOS Städ?
Provanställning
Kollektivavtal och schyssta villkor
Härliga kollegor
Internutbildning

Varmt välkommen att ansöka idag.
Vi kallar till intervju löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: ansokan@wosstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Företagsstädare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
WOS Städ och Consulting AB (org.nr 559189-3275), http://www.wosstad.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
WOS Städ & Consulting AB

Jobbnummer
9467674

