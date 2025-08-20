Företagsstädare hos WOS Städ
WOS Städ och Consulting AB / Städarjobb / Vellinge Visa alla städarjobb i Vellinge
2025-08-20
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WOS Städ och Consulting AB i Vellinge
, Malmö
, Lund
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill bli en del av WOS Städs härliga gäng!
Rollen är att städa på företag och skolor.
Vi ser gärna att du har erfarenhet sedan tidigare.
Stort plus är om du har erfarenhet av att köra skurmaskin.Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård
B - körkort
Talar och förstår svenska alt engelska
Nogrann och gillar att ta ansvar
Vad erbjuder vi på WOS Städ?
Provanställning
Kollektivavtal och schyssta villkor
Härliga kollegor
Internutbildning
Varmt välkommen att ansöka idag.
Vi kallar till intervju löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: ansokan@wosstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Företagsstädare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare WOS Städ och Consulting AB
(org.nr 559189-3275), http://www.wosstad.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
WOS Städ & Consulting AB Jobbnummer
9467674