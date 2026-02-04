Företagssköterska
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du en engagerad och driven sjuksköterska med intresse för sambandet mellan arbete och hälsa? Falck hälsa och arbetsliv i Vasastan växer med fortsatt förtroende från våra kunder, och vi söker nu en driven och självgående sjuksköterska som vill arbeta med att skapa hållbara och friska arbetsplatser!
Som vår nya kollega blir du en del av ett erfaret och hjälpsamt team på 20 personer på Falck mottagning i Vasastan. Teamet är tvärfunktionellt och består av bland andra företagsläkare, företagssköterskor, fysioterapeuter, hälsoutvecklare och rehabsamordnare. Tillsammans arbetar vi i tätt samspel med våra kunder - som finns inom allt från privata bolag till offentlig sektor - för att uppnå mätbara resultat för både medarbetare och organisation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Din roll är bred och omväxlande. Du kommer bland annat att:
• Genomföra lagstadgade och förebyggande hälsoundersökningar, analysera resultat och ge professionell återkoppling till både medarbetare och chefer.
• Agera medicinskt stöd och ge rådgivning i rehabiliterings- och missbruksärenden.
• Hålla i kundanpassade utbildningar inom exempelvis HLR, första hjälpen, Riskbruk
• Utföra vaccinationer och provtagningar.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har:
• Legitimation som sjuksköterska, med fördel vidareutbildad till företagssköterska eller distriktssköterska.
• Några års erfarenhet av kliniskt arbete.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Det är ett stort plus om du även har:
• Erfarenhet av arbete inom företagshälsovård.
• Utbildning/erfarenhet HLR/Första hjälpen/Spirometri
• Erfarenhet av vaccinationer/rådgivning
För att trivas i rollen är du en självgående, strukturerad och målinriktad person som tar ett proaktivt ansvar för dina kunder. Du har en god kommunikativ förmåga, trivs med att samarbeta i team och kan anpassa dig när förutsättningarna ändras.
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours:
• Vi bryr oss om
• Vi bygger förtroende
• Tillsammans skapar vi mer värde
Vi erbjuder dig:
• Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner
• Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktion
• Självständigt arbete i en kompetent grupp med fantastiska kollegor
• Spännande arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
• Intressanta kunder, både inom privat och offentlig sektor och inom en gedigen bredd av branscher
Övrigt:
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad 100% och tillträde enligt överenskommelse. Arbetstid helgfria vardagar 8-17.
Tjänsten innehåller resor till enheter och kunder i närområdet efter verksamhetens behov.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Kathrin Rasset på kathrin.rasset@falcksverige.se
. Vi tar inte emot ansökningar per email.
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-28. Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
