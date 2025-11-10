Företagssköterska
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du en engagerad och driven sjuksköterska med intresse för sambandet mellan arbete och hälsa? Falck i Stockholm söker nu efter en driven och självgående sjuksköterska som trivs med att jobba resultatorienterat och i team!
På Falck hälsa och arbetslivs enhet i Stockholm City kommer att jobba nära erfarna och hjälpsamma företagssköterskor, företagsläkare, beteendevetare, fysioterapeut, rehabsamordnare mfl som jobbar samspelande med våra kunder och deras medarbetare med goda resultat.
Du kommer bl.a. att arbeta med:
• Hälsoundersökningar
• Förebyggande och hälsofrämjande arbete
• Hälsorådgivning och individuella handlingsplaner
• Vaccinationer
• Provtagningar
• Missbrukshantering, Drogtestning
• Lagstadgade hälsoundersökningar
• Kundkontakter, utbildningar, chefsrådgivning samt medicinsk rådgivning
Vi söker dig som:
• är minst legitimerad sjuksköterska, gärna med utbildning till företagssköterska alt. distriktsköterska
• har några års erfarenhet från medicinsk verksamhet, gärna med erfarenhet från arbete i företagshälsovård
• behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet som Instruktör i HLR och Första hjälpen
• Erfarenhet av vaccinationer/rådgivning
• Erfarenhet av spirometriundersökningar
• Erfarenhet av motiverande samtal
Som person
• är du målinriktad men kan samtidigt tänka om och anpassa dig om omständigheterna förändras
• är du självgående, tar ansvar för ett proaktivt samarbete med våra kunder och driver ditt eget arbete
• har du lätt för att samarbeta och ser värdet i att använda teamets kompetens för att möta kundens behov
• har du förmåga att planera och strukturera
• är du kundorienterad och affärsmässig
• har du en god kommunikativ förmåga
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours:
• Vi bryr oss om
• Vi bygger förtroende
• Tillsammans skapar vi mer värde
Vi erbjuder dig:
• Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner
• Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktion
• Självständigt arbete i en kompetent grupp med fantastiska kollegor
• Spännande arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
• Intressanta kunder, både inom privat och offentlig sektor och inom en gedigen bredd av branscher
Övrigt:
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad och tillträde enligt överenskommelse. Arbetstid helgfria vardagar 8-17.
Placering på Falcks enhet på Kammakargatan i Stockholm city. Tjänstgöring förekommer även på enheten i Södertälje samt kan innefatta resor till kunder och andra enheter i närområdet.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Martin Pettersson Wångdahl på martin.pettersson.wangdahl@falcksverige.se
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-30. Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
