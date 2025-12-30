Företagssäljare
Vill du få möjligheten att göra karriär hos ett av Sveriges största IT- och telekombolag som ger dig chans att uppnå dina yrkesmässiga drömmar och mål? Här erbjuds du intern utbildning, utvecklingsmöjligheter, härlig stämning med dina lika ambitiösa kollegor, men framför allt, arbeta med relationsbyggande och hållbara affärer med kunden i fokus!Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Telia. Det finns möjligheter till förlängning av uppdraget.
Uppdragstiden blir en ömsesidig testperiod där du som konsult har samma trygghet som en anställd. För dig som är ny på arbetsmarknaden är konsultuppdrag ett bra sätt att testa olika uppdrag, knyta kontakter och bygga upp ett konkurrenskraftigt cv.
Om företaget
Telia Company är ett kommunikationsföretag inom IT- och telekom. De hjälper företag och privatpersoner att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Sverige har en bredbandsinfrastruktur i världsklass med väl utbyggda fibernät och just nu moderniserar Telia hela mobilnätet med förstärkt 4G och 5G. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder Telia den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera för ett mer digitalt och hållbart samhälle.Digitaliseringen har kopplat samman människor och låter oss prata, lyssna, titta, läsa och tycka, nästan var i världen vi än befinner oss. Nationer, företag och individer möts över gränser och kontinenter, dygnet runt och året om. Telia Company tillhandahåller grunderna i det digitala samhället som är avgörande för att skapa en bättre framtid.Välkommen till Telia, bättre nät, bättre upplevelser!
Arbetsuppgifter
I rollen som företagssäljare bearbetar du Telias nationella företagskunder inom SME-segmentet. Här ligger ditt fokus på kundservice och försäljning i form av behovsanalys där du hjälper och erbjuder kunder lösningar och förbättringar baserat på vad just deras verksamhet behöver men även hjälper kunden med allmänna frågor om deras tjänster mm. Du visar ett stort intresse för företagens vardag och att göra hållbara affärer. Kontakten sker via inkommande samtal och mail där du arbetar med kundservice och försäljning av Telias produkter och tjänster. Det tillkommer även administrativa arbetsuppgifter som bland annat skriftliga offerter och lösningsförslag.
Idag finns tre företagsteam fördelade mellan orterna Luleå, Sundsvall och Norrköping. Du kommer att ingå i ett team som tillsammans arbetar för att utveckla och hjälpa företagskunderna att hitta rätt lösningar för just deras verksamhet.
Initialt erbjuds du en ca åtta veckors intern utbildning på Telia kombinerat med praktiskt arbete. Du befinner dig i en lärande och utvecklande miljö där målet är att du och teamet uppnår resultat tillsammans. I rollen finns goda utvecklingsmöjligheter.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår:
• Bearbeta Telias företagskunder i form av kundservice och försäljning
• Ta emot ärenden och samtal via telefon och mejl
• Skriva offerter och lösningsförslag ut till kund
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Avslutad gymnasieutbildning
• 1-2 års erfarenhet inom kundservice
• God vana inom Microsoft Office
• Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av försäljning är meriterande
I rollen som företagssäljare har du ett stort intresse för försäljning och tar initiativ samt driver ditt arbete framåt. Du tycker om att arbeta mot uppsatta mål och uppnå goda resultat kopplat till kundnöjdhet och försäljning. Vidare agerar du lösningsorienterat och vill leverera den bästa lösningen till kund för att skapa god relation och ge kunden den bästa servicen. Du arbetar strukturerat och följer kontinuerligt upp dina pågående affärer för kundens bästa. Därtill är du affärsmässig och har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Som person uppskattar du att arbeta i team och är en lagspelare som bidrar med god gemenskap.
Övrig information
Start: 2 februariPlats: SundsvallLön: Grundlön + provision
I denna rekrytering genomför vi bakgrundskontroll i belastningsregister samt uc.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
