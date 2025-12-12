Företagssäljare
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Personbilssäljare på vår anläggning i Nacka. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Om rollen Som Personbilsäljare mot företag hos oss får du chansen att arbeta med Ford. Din huvudsakliga uppgift blir att arbeta med uppsökande försäljning och guida kunder genom hela försäljningsprocessen - från första kontakten till att leverera nycklarna till deras nya bil. Du hjälper kunder att hitta rätt lösningar genom att presentera våra modeller, ge råd om tillbehör och finansieringsalternativ, samt säkerställa att varje kund får en upplevelse som överträffar förväntningarna. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med försäljningsteamet och rapportera till platschefen.
Vem är du? Vi tror att du har ett genuint intresse för att bygga långsiktiga relationer, där du skapar förtroende hos både kunder och kollegor genom din lyhördhet och förmåga att lösa problem. Du är målinriktad och trivs med att ta ansvar. Med din prestigelösa inställning drivs du av att hitta nya affärsmöjligheter och överträffa kundernas förväntningar.
Vidare ser vi att du har:
Några års erfarenhet av försäljning.
Erfarenhet av uppsökande försäljning.
Erfarenhet av B2B.
Förmåga att självständigt strukturera ditt arbete i en dynamisk arbetsmiljö.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Tidigare erfarenhet av bilbranschen är ett stort plus.
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://www.hedinautomotive.se/ Arbetsplats
Hedin Automotive Kontakt
Janika Fläck janika.flack@hedinmobilitygroup.com Jobbnummer
9642000