Föreståndare med socionom utbildning (universitet)
LaNaX Boendestödjare AB / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-06-25
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Föreståndare sökes till Lanax Boendestödjare AB – Göteborg
Vill du vara med och leda och utveckla en verksamhet som gör skillnad för människor?
Lanax Boendestödjare AB söker nu en engagerad och driven föreståndare till vårt stöd och skyddatboende i Göteborg. Vi söker dig som är utbildad socionom med en examen på 180 hp och vill ta ett övergripande ansvar för verksamheten tillsammans med vårt team.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som föreståndare har du en central roll i verksamheten och ansvarar för både administrativa arbetsuppgifter och verksamhetens utveckling. Du arbetar nära personalen och ledningen för att säkerställa att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Ansvara för den administrativa driften av verksamheten.
• Skriva månadsrapporter och annan dokumentation.
• Upprätta rapporter och följa upp verksamheten.
• Hantera e-post och övrig administrativ kommunikation.
• Publicera platsannonser och medverka vid rekrytering.
• Planera och samordna verksamheten tillsammans med personalen.
• Säkerställa att verksamheten uppfyller kvalitetskrav och myndighetskrav.
• Ha kontakt med kommuner, myndigheter och andra samverkansparter.
• Bidra till verksamhetens utveckling och kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen (krav).
• Har erfarenhet av arbete inom socialt arbete, HVB eller stödboende.
• Har god administrativ förmåga och är van att dokumentera.
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Är strukturerad, ansvarstagande och har god ledarskapsförmåga.
• Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat som föreståndare eller haft en ledande befattning inom vård och omsorg.
Välkommen med din ansökan till Lanax Boendestödjare AB!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: lanaxboende@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare LaNaX Boendestödjare AB
(org.nr 559175-5334)
Importgatan 12A (visa karta
)
422 46 HISINGS BACKA Kontakt
Ali Selman lanaxboende@gmail.com 0761111827 Jobbnummer
9979466