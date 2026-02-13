Föreståndare för nystartad HVB
2026-02-13
Är du intresserad av att arbeta med barn med komplexa behov? Vill vara med och starta upp ett nytt hem för vård eller boende (HVB)? Då kanske du är vår nya föreståndare? Som föreståndare har du möjlighet att göra skillnad för barn, och skapa en trygg och stödjande miljö.
För att säkerställa och stärka barns och ungas rätt till likvärdiga insatser och för att göra det lättare att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning, kvalitet och samverkan, samorganiserades stadens HVB och stödboenden i en ny avdelning i socialförvaltningen Sydväst med start 1 januari 2026.
Socialförvaltningen Sydväst arbetar aktivt med uppdraget att starta fler HVB i egen regi, och det som ligger närmast i tid att starta upp är HVB för barn i ålder ca 8-11 år med komplex problematik.
Arbetet innebär att möta barn med sammansatta och komplexa behov, där psykiatriska, neuropsykiatriska och sociala svårigheter ofta samverkar. Uppdraget kräver ett trygghetsskapande, relationsbaserat och strukturerat förhållningssätt samt förmåga att anpassa insatser utifrån varje barns individuella behov.
En samverkansmodell har tagits fram tillsammans med VGR som kommer att utgöra en central del av verksamheten. Denna innebär att ett tvärprofessionellt team bestående av flera huvudmän ifrån barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barnhabilitering och hälsa, socialtjänsten och funktionsstöd (FFS) ska arbeta nära barnet, HVB-personalen och vårdkedjan för att skapa sammanhållna, behovsdrivna och personcentrerade insatser.
Syftet är att skapa en helhetslösning där det sociala, pedagogiska och psykiatriska perspektivet integreras i ett tvärprofessionellt teamarbete. Arbetet ställer höga krav på samarbete, professionalitet och uthållighet.Dina arbetsuppgifter
Som föreståndare kommer du att vara verksamhetsansvarig för den dagliga driften med arbetsuppgifter såsom lämplighetsbedömningar vid inflyttning, metodutveckling och -handledning, samt bemanning och schema. Du ansvarar även för verksamhetens kvalitetsarbete och innehåll gentemot vår tillsynsmyndighet, IVO. Du samarbetar nära våra uppdragsgivare på myndighetsutövande socialtjänst samt med VGR och övriga viktiga aktörer runt de placerade barnen.
Du tillsammans med enhetschef och övriga medarbetare har stora möjligheter att påverka innehåll och utformning av arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det krävs även att utbildningen uppfyller IVO:s krav för föreståndare på HVB.
Du är väl insatt i områdets lagstiftning gällande insatser inom SoL (socialtjänstlagen) och LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Du behöver ha kunskaper och arbetserfarenhet socialt arbete med barn, unga och familj, gärna med komplex problematik.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete som föreståndare eller annan arbetsledande befattning på HVB.
- Du är lugn och trygg i pressade situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
- Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra, och du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
- Du är bekväm i sociala situationer och är bra på att samarbeta genom att du lyssnar, visar intresse och respekt, samtidigt som du delar med dig av din kunskap och perspektiv.
- Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
- Du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
- Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.Övrig information
Tjänsten är på heltid och du kommer arbeta vardagar.
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer i stället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
