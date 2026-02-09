Forensisk Fotograf, NFC Umeå
Polismyndigheten / Foto- och filmjobb / Umeå Visa alla foto- och filmjobb i Umeå
2026-02-09
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
, Kramfors
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Nationellt forensiskt centrum, NFC, är polisens operativa avdelning för forensisk labbverksamhet. På uppdrag av förundersökningsledare utför NFC forensiska undersökningar av spår och material från brottsutredningar. Avdelningen ansvarar också för myndighetens kvalitetssäkring av den forensiska verksamheten i stort, samt för att utveckla arbetssätt och metoder för verksamheten. Till avdelningens uppdrag hör också forensisk forskning och utveckling, ett arbete som ofta bedrivs i internationell samverkan
Nu söker vi medarbetare som vill bidra inom vår fotografverksamhet i Umeå.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Anställningen är tillsvidare med placering vid Vapen och fotogruppen i Umeå. Gruppen består av tio medarbetare och ingår i laboratoriesektion Nord.
De huvudsakliga uppgifterna som bedrivs i gruppen är teknisk fotografering av föremål och spår i studio samt brottplatsdokumentation med flera olika tekniker. Vi använder alternativa ljuskällor och filter för att visualisera spår som är svåra att se i vitt ljus. Vid brottsplatsdokumentation används också UAS (drönare), 360-fotografering, videoinspelning och laserscanning. Andra viktiga uppgifter i gruppen är metodutveckling, utbildning, att verka som expertstöd samt kvalitetssäkring genom arbete med dokumentation och spårbarhet.
Under din introduktion handleds du av en erfaren forensisk fotograf i gruppen. För rätt person finns det stora möjligheter att utvecklas löpande inom våra olika områden, både genom samarbete med andra yrkesgrupper inom Polismyndigheten, såväl som samarbete med internationella parter.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom fotografi, film, bild och redigering, eller motsvarande kvalifikationer, erfarenheter och kunskaper som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
• Körkort med B-behörighet.
• Fullgott färgseende samt synskärpa med korrektion, till exempel glasögon.
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• Aktuell yrkeserfarenhet som fotograf i den omfattningen som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av forensisk fotografering, alternativt annan teknisk fotografering som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av avancerad bildredigering med Adobes programvaror eller liknande.
• Erfarenhet av att dokumentera ditt arbete i skrift för spårbarhet och informationsöverföring.
• Erfarenhet av att genomföra fotodokumentation med hjälp av drönare eller andra tekniska avancerade system.
PERSONLIGA EGENSKAPER
I arbetet som fotograf inom NFC är det viktigt att vara noggrann, analytisk och ta ansvar för att det som levereras håller hög kvalitet. Ett gott detaljseende är avgörande för resultatet. Du behöver även kunna prioritera och anpassa dig efter förändrade förutsättningar under arbetsdagen, då vi arbetar med ärenden i utredningssyfte som kan ha mycket hög prioritet.
I rollen som fotograf är kommunikation, både muntlig och skriftlig, av stor betydelse för att säkerställa att uppdrag utförs korrekt i varje situation. Vi arbetar i en liten grupp där samarbete är centralt, samtidigt som rollen kräver förmåga till självständigt arbete.
För att trivas och utvecklas hos oss ser vi att du är öppen för återkoppling och nya perspektiv samt har en vilja att kontinuerligt lära och utvecklas.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Umeå
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Forensisk fotograf
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB237/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Kontakt
Rekryterande chef
Viktor Grundborn viktor.grundborn@polisen.se 0765345079 Jobbnummer
9729943