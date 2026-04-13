Fordonstekniker till Arlanda
Aviator erbjuder en spännande och dynamisk arbetsmiljö där säkerheten alltid är högsta prioritet tätt följt av utmärkt service. På Aviators flygplatser möter du hela världen! Här ges du möjlighet att arbeta på en arbetsplats som genomsyras av ett öppet arbetsklimat och professionalism. Ett positivt gäng med mycket energi och gott samarbetsklimat.
Aviator, en del av Avia Solutions Group, är en komplett leverantör av ground-handling tjänster och erbjuder allt från passagerar- och bagagehantering, avisning, cargo och full freight handling till stationstjänster, flygplanstvätt, verkstadsservice med mera.
Om tjänsten Som fordonstekniker inom Ground Support Equipment hos Aviator arbetar du med flygplatsens mest unika fordon - stora, tunga och ofta specialbyggda maskiner med både el- och dieseldrift. Du ansvarar för service, felsökning och reparation av allt från markfordon till last- och personbilar, samt för löpande underhåll och dokumentation.
Arbetet kräver bred teknisk förståelse inom mekanik, hydraulik, elektronik eller dieselteknik, och en nyfikenhet att ta sig an fordon du inte mött tidigare. Du hanterar även serviceprotokoll, arbetsordrar och inköp av delar.
Du blir en del av ett engagerat team som sköter över 200 fordon på en av Sveriges mest trafikerade flygplatser - med fokus på kvalitet, samarbete och arbetsglädje.
Din profil Du gillar ansvar och tar gärna initiativ för att lösa problem. Med respekt, flexibilitet och kundfokus som ledstjärnor skapar du struktur i vardagen men hanterar även akuta uppdrag när det behövs. Du trivs i en miljö där samarbete, engagemang och eget driv värderas högt.
Du är självgående men relationsskapande, prestigelös och serviceinriktad - en kollega som både tar ansvar och bidrar till en bra stämning.
Vi söker dig som har...
Dokumenterad utbildning som tekniker/mekaniker eller liknande kompetens förvärvad genom flera års arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av komplex felsökning
Erfarenhet inom svets och/eller smide
Erfarenhet inom hydraulik
Kunskap inom eldrivna fordon och behärskar att läsa elscheman
Ett genuint intresse för fordon och maskiner
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Giltigt B-körkort är ett krav för tjänsten. C-körkort är meriterande.
Ansökningsförfarande I denna rekryteringsprocess samarbetar Aviator med oss på Skill. Vi bearbetar urvalet löpande, och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan redan idag!
Rollen innebär en tillsvidareanställning, med inledande provanställning hos Aviator.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida skill.se, men vid frågor om tjänsten går det bra att kontakta ansvariga rekryterare på mail: Hedvig Selling hedvig.selling@skill.se
eller Linda Sjölander linda.sjolander@skill.se
Då arbetet utförs på säkerhetsklassat område kräver befattningen att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
753 40 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
